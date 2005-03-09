فضاي شهرك هاي صنعتي استان مركزي به 10 هزار هكتار افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضرفضاي شهركهاي صنعتي استان مركزي سه هزارو 260 هكتار است كه به زودي به پنج هزارو260 هكتار افزايش مي يابد.

وجيه الله جعفري افزود: در حال حاضر770 هكتاراز فضاي صنعتي به واحدهاي صنعتي و 33 هكتاربه فضاي سبزاختصاص دارد.

وي تعداد شهركهاي صنعتي را 8 شهرك ذكر وتصريح كرد: 8 هزارو947 اصله نهال در فضاهاي صنعتي استان كاشته شده كه در سه سال گذشته اين رقم به 105 هزار درخت رسيده است.

وي با اشاره به برنامه هاي اين استان براي افزايش فضاي شهركهاي صنعتي خاطر نشان كرد: ميزان فضاي سبزشهركهاي صنعتي تا پايان برنامه چهارم توسهه بايد به 12 درصد افزايش يابد.

جعفري اعتبارات اختصاص يافته به شهركهاي صنعتي اين استان را در سالجاري 6 ميليارد تومان ذكركرد و افزود: امسال 78 واحد صنعتي جديد در شهركها داير شده كه دو برابر سال گذشته است.

وي استان مركزي را در اين زمينه جزء استانهاي رديف اول تا چهارم برشمردوگفت: همزمان با بهره برداري از طرح توسعه فضاي سبزشهرك ايبك آباد ، در مجموع 5 طرح عمراني با 400 ميليون تومان اعتباردر شهرك به بهره برداري رسيد.

وي طرحهاي ديگر را از جمله جدول گذاري به طول پنج متر، پنج هزارمتر مربع معابرو محوطه سازي ذكر كرد .