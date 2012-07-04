94 درصد آب‎ مورد نیاز گرگان از منابع زیرزمینی تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر علیمرادی افزود: شهر گرگان از توپوگرافی مناسبی نیز برخوردار نیست و از صفر تا 400 متر اختلاف ارتفاع در این شهر وجود دارد که کار را برای خدمات رسانی با مشکل مواجه می‎کند.

وی با بیان اینکه در بخش تامین آب به دنبال این هستیم که از منابع سطحی برای شهر گرگان استفاده کنیم یادآور شد: برای سال جاری منابع خود را تجهیز و شبکه توزیع، مخازن و چاه‎ها را مهندسی مجدد کرده‎ایم تا با همراهی مردم طمع شیرینی استمرار بهره‎مندی آب را داشته باشیم.

علیمرادی با اشاره به اینکه 71 درصد سطح کره زمین از آب تشکیل شده است اظهار داشت: از این میزان تنها 5.2 را آب‎های شیرین نشکیل می‎دهد که با توجه به یخبندان و اعماق زمین آب تمامی این آب‎ها نیز قابل دسترس نیست و سهم مردم دنیا از تمام آب شیرین اگر آن را به شکل یک ظرف چهار لیتری در نظر بگیریم یک قاشق چای خوری است.

وی با اشاره به اینکه شاخص سرانه مصرف آب در دنیا 6 هزار و 660 مترمکعب است تصریح کرد: این شاخص برای هر ایرانی کمتر از 2 هزار مترمکعب و برای هر گلستانی زیر یک هزار و 500 متر مکعب است.



علیمرادی اذعان کرد: با توجه به این شرایط و رشد بی‎رویه جمعیت در این استان ما به طور اخص در حوزه تامین آب مشکل جدی داریم که باید مدیریت شود.



مدیرعامل شرکت آب‎وفاضلاب شهری گلستان با اشاره به اینکه فرهنگ قناعت که ریشه در اعتقادات و دین ما دارد باید مورد توجه مردم قرار گیرد افزود: ما در عید 1391 نزدیک به 13 درصد افزایش مصرف را در استان داشته‎ایم.



وی با تاکید براینکه در حوزه 21 شهری که تامین آب آن بر عهده شرکت آب‎وفاضلاب شهری است مشکل خاصی وجود ندارد ابراز داشت: برای سال جاری تمام توان خود را به کار گرفته‎ایم تا در ایام تابستان با مشکل جدی در کمبود آب مواجه نشویم و در این مسیر به همراهی مردم در مدیریت مصرف نیاز داریم.