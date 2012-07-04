قوانین موجود می تواند بسیاری از مشکلات صنعت را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب کارگر زاده ظهر چهارشنبه در همایش روز صنعت و معدن استان زنجان با بیان اینکه در کل کشور سهم استان زنجان در اقتصاد ملی زیر یک درصد می باشد، افزود: سرانه تولید ناخالص استان حدود 3 میلیون و 600 هزار تومان بوده و این در حالی است که این سرانه در کشور 5 میلیون و 200 هزار تومان است.

وی نقش صنعت و معدن در اقتصاد استان را22.8 درصد عنوان کرد و ادامه داد: این سهم در اقتصاد کشور نزدیک به 6/27 درصد است.

کارگرزاده، افزود: بنابراین می توان گفت که در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته است اگرچه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با تاکید براینکه تقسیط دیون معوق واحد های تولیدی یکی از خواسته های مهم و ضروری بخش خصوصی است ادامه داد: باتوجه به اینکه دستگاه های دولتی و بانک ها نیز در حال کمک به بخش خصوصی هستند ولی باید مد نظر داشت که این تلاش در حد جهاد اقتصادی نیست.

کارگرزاده افزود: با یک دید مثبت به وسیله قوانین موجود می توان بسیاری از مشکلات بخش صنعت و واحد های تولیدی را حل کرد.