سازمان ملل نشست بررسي پيشنهاد لاهه مبني بر غيرقانوني بودن ديوار حائل را برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد ضمن مناسب خواندن زمان كنوني براي پيگيري روند صلح در خاورميانه اعلام كرد: سازمان ملل همكاري هاي خود با مقامات فلسطين، اسراييل و ديگر طرف هاي درگير براي استقرار صلح در خاورميانه را ادامه خواهد داد.

وي در بيانيه اي كه براي نشست بين المللي درباره مساله فلسطين ارسال كرد، آورده است: زندگي فلسطيني ها و اسراييلي ها در امنيت و صلح به يك رويا تبديل شده و ما هم اكنون تمام تلاش خود را بكار مي گيريم تا اين رويا به واقعيت تبديل شود.

عنان در نامه خود به اين نشست كه در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار مي شود، گفت: من از تمام اشخاص، احزاب و جامعه جهاني درخواست مي كنم براي تحقق اين رويا تلاش كنند تا گفت وگوهاي مربوط به طرح "نقشه راه" به نتيجه برسد.

نقشه راه، طرحي براي صلح خاورميانه است كه ازسوي گروه چهارجانبه حمايت مي شود و از هر دو طرف درگير اسراييل و فلسطين مي خواهد كه گام هايي موازي براي استقرار صلح در خاورميانه حداكثر تا پايان سال 2005 بردارند.

نشست امروز ژنو براي بررسي پيشنهاد دادگاه بين المللي لاهه است كه ساخت ديوار حائل در كرانه باختري را غيرقانوني دانسته و خواستار توقف ساخت آن شده بود. اما اسراييل مدعي است كه ساخت اين ديوار به ايجاد صلح كمك مي كند.

عنان با اشاره به توافق اخير ابومازن و شارون براي توقف خشونت ها، ابراز داشت: هم اكنون پس از سالها نااميدي و خشونت، اين اميد بوجود آمده كه روزهاي بهتري در راه است.

وي افزود: ما بر هدف اصلي خود يعني استقرار صلح ميان اسراييل و فلسطين باقي مانده ايم.