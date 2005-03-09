انتخابات انجمن پزشكان عمومي ايران ، ارديبهشت 84 برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پزشكي قائم مقام امور رفاهي و اجتماعي اين سازمان اظهار داشت: مرحله اول انتخابات انجمن پزشكان عمومي به دليل همزماني با برگزاري پنجمين همايش علمي پزشكان عمومي كشور و اطلاع رساني ضعيف مسئولين مربوطه اين انجمن ، متاسفانه با عدم استقبال پزشكان عمومي مواجه شد .

دكتر محسن خليلي افزود: لذا با توحه به مشكلات فراوان پزشكان عمومي كشور در زمينه هاي اشتغال، ادامه تحصيل و نقش مهم اين انجمن در پيگيري حقوق صنفي اين قشر، از تمامي پزشكان عمومي شهر تهران دعوت به عمل مي آيد كه با حضور گسترده و فعال خويش در انتخابات 22 اردي بهشت ماه سال 84 و انتخاب افراد شايسته، نسبت به تشكيل يك انجمن كار آمد همت گمارند.