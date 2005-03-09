دانشجويان دانشگاه مازندران با بازار بورس اوراق بهادار آشنا شدند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر احمد احمدپور مدير منطقه اي بورس استان مازندران به تشريح مفاهيم بورس اوراق بهادار پرداخت.

وي با تاكيد بر نقش بورس در توسعه اقتصادي استان افزود: با ايجاد تالار معاملات بورس اوراق بهادار مي توان در سرمايه گذاري هاي مولد همچون صنايع تبديلي، صنايع الكترونيكي، نساجي و پوشاك گام هاي اساسي برداشت تا به اهداف كلان اقتصادي دولت، اشتغال، افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش و جذب سرمايه گذاري ها در استان نزديك شد.

وي با توجه به مزاياي ايجاد تالار بورس در استان خاطرنشان كرد : بازار سهام با كاهش ميزان شوك هاي توليدي، فضاي قابل اعتمادي را جهت تصميم گيري براي سرمايه گذاران فراهم مي نمايد.

عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران در پايان به بيان تاريخچه بورس در ايران پرداخت.