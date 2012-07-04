به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا بعدازظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی(عج) اظهار داشت: پیام‌رسانی دین و تبلیغ رسالت ائمه معصومین(ع)، زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: کمتر موضوعی پیدا می‌شود که مانند موضوع مهدویت و سخن گفتن از آن ولی یگانه، شنونده را به وجد در آورد و کمتر نوشته‌ای مانند کتاب‌ها و مقالاتی که در ارتباط با معرفی آن حضرت نوشته شود خواننده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در طول سال اگر چه دل‌های مومنان به یاد آن حضرت و حضور در مجالس و محافل ولائی مشغول است ولی همگان منتظر ایام مبارک شعبان المعظم و در انتظار انجام مراسم دهه مبارک مهدویت هستند که عهد خود را با آن حضرت تجدید و ایمان و شعور دینی خود را تازه کنند.

حجت الاسلام موسوی نیا تاکید کرد: خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده که این شرایط در آخرالزّمان به وجود خواهد آمد و پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز فرموده‌اند که زمینه‌های تکامل انسان، در زمان حضرت مهدی(ع) ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: انبیا و اولیای الهی هم این مطلب را مطرح و در پی تحقق آن بوده‌اند اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده عدم وجود شرایط برای ایجاد یک نظام هماهنگ و جهانی الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به اهمیت بحث مهدویت افزود: در پرتو مکتب مهدویت کاستی‌هایی که به واسطه غفلت برخی در حیات دینی و سیاسی اسلامی و اخلاق اجتماعی پیش می‌آید برطرف شده و همگان به حفظ سنت‌های اسلامی و رعایت فرائض دینی ترغیب می‌شوند.

وی افزود: شرایط تحقق آرمان‌های انسان، چه به لحاظ مادی و چه معنوی، تنها در زمان تشکیل حکومت حقه حضرت مهدی(ع) ایجاد می‌شود و از لحاظ مادی انسان امید رفاه کامل در زندگی را دارد که با توجه به تکامل علوم و برکت خداوند در زمین و فراوانی ثروت، کامل‌ترین شرایط رفاه مادی انسان در دوران حکومت حضرت مهدی(عج) به وجود می‌آید.