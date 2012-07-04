  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

موسوی‌نیا:

حکومت حضرت مهدی(عج) زمینه ساز تحقق آرمان‌های انسانی است

حکومت حضرت مهدی(عج) زمینه ساز تحقق آرمان‌های انسانی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: حکومت حضرت مهدی(عج) زمینه ساز تحقق آرمان‌های انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا بعدازظهر چهارشنبه در جمع کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی(عج) اظهار داشت: پیام‌رسانی دین و تبلیغ رسالت ائمه معصومین(ع)، زمینه ظهور امام زمان(عج) را فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: کمتر موضوعی پیدا می‌شود که مانند موضوع مهدویت و سخن گفتن از آن ولی یگانه، شنونده را به وجد در آورد و کمتر نوشته‌ای مانند کتاب‌ها و مقالاتی که در ارتباط با معرفی آن حضرت نوشته شود خواننده دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: در طول سال اگر چه دل‌های مومنان به یاد آن حضرت و حضور در مجالس و محافل ولائی مشغول است ولی همگان منتظر ایام مبارک شعبان المعظم و در انتظار انجام مراسم دهه مبارک مهدویت هستند که عهد خود را با آن حضرت تجدید و ایمان و شعور دینی خود را تازه کنند.

حجت الاسلام موسوی نیا تاکید کرد: خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده که این شرایط در آخرالزّمان به وجود خواهد آمد و پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز فرموده‌اند که زمینه‌های تکامل انسان، در زمان حضرت مهدی(ع) ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: انبیا و اولیای الهی هم این مطلب را مطرح و در پی تحقق آن بوده‌اند اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده عدم وجود شرایط برای ایجاد یک نظام هماهنگ و جهانی الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به اهمیت بحث مهدویت افزود: در پرتو مکتب مهدویت کاستی‌هایی که به واسطه غفلت برخی در حیات دینی و سیاسی اسلامی و اخلاق اجتماعی پیش می‌آید برطرف شده و همگان به حفظ سنت‌های اسلامی و رعایت فرائض دینی ترغیب می‌شوند.

وی افزود: شرایط تحقق آرمان‌های انسان، چه به لحاظ مادی و چه معنوی، تنها در زمان تشکیل حکومت حقه حضرت مهدی(ع) ایجاد می‌شود و از لحاظ مادی انسان امید رفاه کامل در زندگی را دارد که با توجه به تکامل علوم و برکت خداوند در زمین و فراوانی ثروت، کامل‌ترین شرایط رفاه مادی انسان در دوران حکومت حضرت مهدی(عج) به وجود می‌آید.

کد مطلب 1642643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها