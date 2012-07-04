دولت و مردم سوریه در برابر توطئه های خارجی هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی در دیدار با محمد جهاد اللحام رئیس جدید پارلمان سوریه ظهر امروز چهارشنبه در تهران از نقش و جایگاه برجسته دولت و مردم سوریه در حمایت از قضیه فلسطین و مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی تجلیل کرد و با تاکید بر موضع اصولی ، صریح و شفاف جمهوری اسلامی ایران در خصوص سوریه خاطر نشان کرد : ایران از ابتدا ضمن مخالفت صریح با هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی ، از روند اصلاحات دولت آقای بشار اسد در راستای تحقق مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم این کشور و نیز حفظ و تقویت نقش سوریه در جبهه مقاومت حمایت کرده است.

وزیر امور خارجه با اشاره به تحرک و تلاشهای دیپلماتیک کشورمان در عرصه های منطقه ای و بین المللی برای حمایت از منافع و مصالح کشور و مردم سوریه ، بر ضرورت تحرک بیش از پیش دولت سوریه برای رایزنی و مشورت با کشورهای مستقل و تشریح مواضع اصولی خود در مقابل توطئه های بیگانگان تاکید کرد.

وزیر امور خارجه با ابراز تعجب از چرخش ناگهانی در رویکرد برخی از کشورهای منطقه در قبال دولت سوریه با توجه به سابقه روابط دوستانه و دیرینه بین این کشورها با سوریه، پیگیری و تحقق اصلاحات در این کشور را نیازمند حفظ و تقویت ثبات و امنیت و آرامش این کشور دانست و افزود : متاسفانه برخی کشورهای منطقه که با ساده ترین و ابتدایی ترین مولفه های مردمسالاری و حقوق بشر بیگانه اند ، با شتابزدگی از دخالت بیگانگان در امور داخلی سوریه که با مصالح و منافع حقیقی مردم این کشور در تضاد است ، حمایت می کنند.

صالحی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری و درایت و حکمت در برخورد با توطئه های خارجی علیه مردم و دولت سوریه ابراز اطمینان کرد : دولت و مردم سوریه با حفظ انسجام و همبستگی ملی خود خواهند توانست با موفقیت شرایط کنونی را پشت سر بگذارند و استوارتر و قدرتمند تر از گذشته در مقابل زیاده خواهی های دشمنان مصالح و منافع ملتهای منطقه به خصوص رژیم صهیونیستی در جبهه مقاومت ثابت قدم بمانند.

محمد جهاد اللحام رئیس جدید پارلمان سوریه نیز در این دیدار با تشریح آخرین شرایط و تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور از نقش و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مصالح و منافع ملی کشور و مردم سوریه تقدیر کرد.

رئیس مجلس جدید سوریه با اشاره به حجم گسترده تبلیغات مغرضانه رسانه های غربی و برخی رسانه های عربی در وارونه جلوه دادن و مخدوش کردن حقایق و واقعیتهای سوریه ، از رویکرد سیاسی و رسانه ای برخی از کشورهای منطقه انتقاد کرد.

وی با تاکید بر عزم و اراده دولت سوریه به خصوص رئیس جمهور این کشور در پیگیری و تحقق مطالبات و دفاع و حمایت از حقوق مشروع و مسالمت آمیز مردم سوریه خاطر نشان نمود : اطمینان داریم که علیرغم همه توطئه ها و فشارهای همه جانبه سیاسی و اقتصادی ، ملت سوریه با اتکاء به توان و ظرفیت ملی خود ، منسجم و یکپارچه در کنار دولت خود مرحله سرنوشت ساز کنونی را پشت سرخواهد گذاشت و همانند گذشته بر خط دفاع و حمایت از آرمان مقدس فلسطین و مقاومت استوار خواهند ماند.