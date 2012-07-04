به گزارش خبرگزاری مهر، میثم بکتاشیان با بیان اینکه این فیلم در ژانر کمدی سیاه است، درباره داستان این فیلم اظهار داشت: داستان این فیلم درباره مرد کلاهبرداری است که به مدت 24 ساعت از زندان مرخصی گرفته و در این مدت میکوشد به خیال خود، اسباب سوء استفاده از مردم را فراهم آورد.
وی افزود: این فرد با لباس مبدل مأمور نیروی انتظامی شبها در کوچه و خیابانهای شهر راه میافتد و با مسئله ساختن از کوچکترین مورد منفی آدمها از آنها اخاذی میکند.
مدیر تالار هنر اصفهان درباره عوامل این فیلم تصریح کرد: تهیهکننده این فیلم سلیمان علی محمد بوده و نویسندگی آن را عبدالرضا کاهانی بر عهده داشته است و رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، باران کوثری، کارن همایونفر، مهران احمدی، ماهایا پطروسیان، بابک حمیدیان، اشکان خطیبی، احمد مهرانفر و محمد باغبانی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
وی با بیان اینکه این سلسله جلسات سیزدهمین دوره برگزاری سینمای خانواده محسوب میشود، گفت: پس از فیلم «اسب حیوان نجیبی است» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی ، فیلم «چهل سالگی» به کارگردانی علیرضا رئیسیان در تاریخ 23 تیرماه و فیلم «کتاب قانون» به کارگردانی مازیار میری 30 تیرماه در این سلسله جلسات اکران میشود.
بکتاشیان اضافه کرد: همانند دورههای گذشته این جلسات، پس از اکران فیلمهای سینمایی کارشناسان علوم رفتاری به تحلیل روانشناختی فیلم پرداخته و به سؤالهای مخاطبان پاسخ میدهند.
به گزارش مهر، «اسب حیوان نجیبی است» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی روز جمعه 16 تیر اکران میشود.
علاقهمندان میتوانند برای تماشای این فیلمها هر جمعه ساعت 17 به تالار هنر واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5660881 تماس بگیرند
فیلم سینمایی «گلن گری گلن راس» در تالار هنر اصفهان اکران میشود
مدیر تالار هنر اصفهان با اعلام شروع برنامه از نمایشنامه تا سینما در تالار هنر اصفهان گفت: این هفته فیلم «گلن گری گلن راس» به کارگردانی جیمز فولی در این سینما اکران میشود.
میثم بکتاشیان با اشاره به اینکه این فیلم بر اساس نمایشنامهنویس مشهور آمریکایی دیوید ممت ساخته شده است، اظهار داشت: عنوان فیلم برگرفته از اسم دو مکان واقعی به نامهای گلن گری و گلن راس است که در فیلم هم از آنها نام برده میشود.
وی افزود: چهار فروشنده یک شرکت مشاور املاک در جلسهای که اول شب برگزار میشود تهدید به اخراج میشوند که در این جلسه جان ویلیامسن مدیر دفتر به همراه بلیک که از دفتر مرکزی شرکت به آنجا آمده برای چهار کارمند شرکت مسابقهای ترتیب میدهند.
بکتاشیان درباره ادامه این داستان گفت: در این مسابقه هرکسی که بیشتر از بقیه کار کند یک اتومبیل کادیلاک جایزه میگیرد، نفر دوم یک دست کارد استیکخوری و دو نفر دیگر هم اخراج میشوند که در ادامه این فیلم دو بخشی ماجراهایی رخ میدهد.
وی با بیان اینکه فیلم «گلن گری گلن راس» نقد عمیق و شدیدی است بر نظام رفاهی دولتهای جمهوریخواه آمریکا در دهه هشتاد، تصریح کرد: در این فیلم، فروشندهها تحت فشار روانی به علت عدم امنیت شغلی زندگی میکنند و ضعف نظام بیمه آمریکا و مشکلات سرمایه گذاری در کشوری که در منابع غنی اقتصادی و انسانی در اختیار دارد مورد انتقاد شدید قرار گرفته اما فیلمنامه قوی دیوید ممت آن را به خطابهای سیاسی تبدیل کرده است.
مدیر تالار هنر اصفهان با اشاره به اینکه در برنامه از نمایشنامه تا سینما برگزیدهای از فیلمهای سینمایی جهان که از متون نمایشی اقتباس شدهاند،اکران میشود، گفت: پس از فیلم «گلن گری گلن راس» به کارگردانی جیمز فولی به ترتیب فیلمهای «خدای کشتار» به کارگردانی رومن پولانسکی در تاریخ 23 تیرماه و «کوریالانوس» به کارگردانی رالف فاینس سیام تیرماه در سالن اصلی تالار هنر اکران میشود.
به گزارش مهر، فیلم سینمایی «گلن گری گلن راس» به کارگردانی الکساندر سوخوروف روز جمعه 16 تیرماه ساعت 10 صبح در تالار هنر به نمایش در میآید.
علاقهمندان برای تماشای این فیلمها میتوانند به تالار هنر واقع در میدان لاله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 5660881 تماس بگیرند.
نظر شما