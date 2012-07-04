ائمه جمعه در حمایت از حقوق مستضعفین به وظیفه انقلابی خود عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه بدین شرح است:



"روحانیت متعهد ، به خون سرمایه‌داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سر آشتی نداشته و نخواهد داشت" امام خمینی(ره)-منشور روحانیت

ائمه محترم نماز جمعه سراسر کشور

سلام علیکم

بسیاری از شما بزرگواران به واسطه آنکه در شهرهای مختلف کشور از نزدیک با عموم مردم در ارتباط هستید از مشکل گرانی و فشارهای اقتصادی بر آنها آگاه می باشید. و همچنین خود بهتر می دانید که یکی از اصلی ترین دلایل مشکلات اقتصادی پیش آمده برای مردم، سوء استفاده‌ی عده‌ای سرمایه‌دار زالوصفت از فضای اقتصادی کشور و ایجاد التهاب در بازارهای مختلف برای پارو کردن پول با پول است.

اتخاذ سیاست‌های لیبرال سرمایه‌داری که مجاری اقتصادی کشور را به سمت ایجاد یک‌شبه قله‌های ثروت برده است در کنار باز گذاشتن دست سوداگران و دلالان و محتکران در حیطه‌های مختلف اقتصادی کشور، موجبات گرانی و درد و رنج برای ملت مستضعف که همواره پای انقلاب ایستاده اند را بوجود آورده است و متأسفانه این امر با عدم جدیت دولت و سایر مسئولین در امر نظارت طی چند روز اخیر تشدید نیز گردیده است.

البته ما منکر اثرات تحریمهای دول استکباری غرب و لزوم ایستادگی ملت در برابر توطئه های بیگانگان نبوده و نیستیم اما بر این اعتقادیم که ضعف مدیریت و نظارت از سمت مسئولین عامل اصلی مشکلات کنونی می باشد و اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار میگرفت امر به گونه دیگری رقم میخورد.

لذا بر شما حضرات محترم که تریبون های نماز جمعه را در دست دارید لازم است به حکم آنکه "خداوند از علما عهد گرفته است که بر شکم بارگی و ستم ظالمان و گرسنگی و مظلومیت محرومان و ضعیفان سکوت نکنند" درد محرومان را فریاد زده و نگذارید سیاست‌های سرمایه‌سالارانه و سوء مدیریت‌ها در کنار بازی عده‌ای منفعت‌طلب سرمایه‌های مردم را به باد دهد یا در جیب عده‌ای اندک انباشته کند که امیدواریم در رساندن مطالبه مردم به مسئولین کوتاهی نفرمایید.

همچنین انتظار می‌رود روحانیون محترمی که همواره حامی حقوق محرومان و مظلومان انقلابی بوده‌اند با توصیه‌های خود مبنی بر کاهش مصرف کالاهای غیرضروری و درکنار آن رسوا کردن سیاست‌های سوداگرانه‌ی جناح‌های قدرت و ثروت در بخش‌هایی چون مسکن، ارز، طلا، محصولات کشاورزی و غیره مرهمی باشند بر درد مردم.



والسلام علی من یخدم الحق لذات الحق

شورای مردمی حمایت از حقوق مستضعفین و مبارزه با گرانی ها