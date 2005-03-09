خدمات دكتر دهقان در بنياد شهيد و امور ايثارگران قابل تقدير است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين پيام آمده است: بدون شك، درايت، حسن تدبير و مديريت جنابعالي كه از فرماندهان پرافتخار عرصه دفاع مقدس و مديري متعهد و كاردان و داراي سوابق درخشان در حوزه مديريت صنعت دفاعي كشور مي باشيد، طليعه مباركي را در مسير تداوم و ارتقاء فعاليتهاي مشابه در حوزه هاي فرهنگي و خدماتي، به منظور تكريم و تعظيم بيش از پيش جامعه ايثارگري و توسعه فرهنگي نوراني ايثار در مجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران فراهم خواهد نمود.

اين پيام مي افزايد: برگزاري موفق اولين كنگره ملي تجليل از ايثارگران، اقدامي فرهنگي، بديع و تاثيرگذار و گام بلندي در جهت تبيين، توسعه و ترويج فرهنگ متعالي ايثار، مقاومت و شهادت بود.

همچنين در پايان اين پيام آمده است: اينجانب به عنوان عضو كوچكي از خانواده بزرگ ايثارگران، همت والا و تلاش ارزنده جنابعالي و همكاران محترم را ارج نهاده و توفيق روزافزون همه خدمتگزاران صديق نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را آرزو مي نمايم.