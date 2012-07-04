رفع چالش کم آبی در کشور مستلزم مدیریت صحیح بر منابع آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثمره هاشمی در آیین گلنگ زنی بزرگ ترین آب شیرین کن جنوب کشور در بندرعباس گفت: اگر مدیریت صحیح بر منابع آب کشور صورت گیرد، مشکلی در تامین آب نخواهیم داشت.

ثمره هاشمی تصریح کرد: نگاه ها به مقو له آب باید تغییر یابد و ارزش ذاتی و اقتصادی آن در کانون توجهات قرار گیرد و با مدیریت یکپارچه بر منابع آبی ، چالش کم آبی را مرتفع سازیم.

حمایت دولت از بخش خصوصی در پروژه های آب و فاضلاب

وی عنوان کرد: وزارت نیرو با خرید تضمینی آب و فاضلاب از سرمایه گذاران بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب و فاضلاب حمایت می کند.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به اینکه؛ وضعیت آب در کشور وضعیت هشدار دهنده و چالش برانگیزی است و منابع آبی نیز شرایط مساعد و مطمئنی ندارند،تکنولوژی شیرین سازی آب را به عنوان منبعی مطمئن و پایدار اعلام کرد.

ثمره هاشمی افزود: وزارت نیرو تلاش دارد تا کمبود آب در برخی از مناطق کشور را با استفاده از این تکنولوژی برطرف سازد.

وی امکان استفاده از سیستم شیرین سازی آب دریا در شمال و جنوب کشور را موهبتی بزرگ خواند و گفت: این طرح ها بایستی با سرعت بیشتری عملیاتی شود.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه؛ وزارت نیرو با خرید تضمینی آب و فاضلاب از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه حمایت می کند، اظهار داشت: بودجه این بخش هر سال افزایش می یابد و در این زمینه محدودیتی نخواهیم داشت.

نظارت دقیق بر روند اجرای طرح های آبرسانی ضروری است

مدیرعامل آبفای کشور تاکید کرد: این پروژه آبرسانی بایستی بگونه ای اجرا شود که از لحاظ فنی و کیفی تا 50 سال آینده نیز پاسخگوی مردم باشد.

ثمره هاشمی با تصریح بر انتخاب پیمانکاران قوی، عدم اغماض و نظارت دقیق بر روند اجرای طرح های آبرسانی، اظهارداشت: بایستی مدیریت مصرف نیز در دستور کار متولیان آب قرار گیرد و با تغییر الگوی مصرف، سرانه مصرف آب کاهش یابد.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر تسریع روند اجرای پروژه های آبرسانی، بهره برداری از این طرح آبرسانی را تا پایان امسال به عنوان عیدی مردم شهرهای تخت و قلعه قاضی خواستار شد.