فيلمنامه نويس مجموعه هالووين درگذشت

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، اين چهره هنري كه با خلق مجموعه هراسناك "هالووين" دردهه 70 به شهرت دست يافت درسن 54 سالگي درلوس آنجلس درگذشت.

او كه ازبيماري سرطان رنج مي برد درسال 1978 فيلمنامه اين اثررا به رشته تحرير درآورد وفيلم با حضور"جيمي لي كورتيس" كليد خورد ."هالووين" كه نام " جان كارپنتر" را درمقام كارگردان داشت با فروش 60 ميليون دلار درسراسرجهان مواجه شد كه به منزله ركوردي براي يك فيلم مستقل به شمارمي رود.

"هيل" همچنين درفيلمهاي سينمايي "گريز ازنيويورك" و"مه" با "كارپنتر" به همكاري پرداخت.