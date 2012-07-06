  1. جامعه
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

آخرین وضعیت‌لوایح قانون‌مجازات و حمایت ازخانواده

آخرین وضعیت‌لوایح قانون‌مجازات و حمایت ازخانواده

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت دو لایحه قضائی گفت: با تصویب نهایی لایحه قانون جدید مجازات اسلامی دیگر نیازی به بررسی لایحه ای برای زندان زدایی نیست.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لایحه قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: این لایحه پس از رفع ایرادات اعلامی از سوی شورای نگهبان، دوباره ارسال شد که منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم.

وی همچنین درباره لایحه قضا زدایی و بحث زندان زدایی در آن افزود: موضوع زندان زدایی به طور کامل در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده است و در آن بحث مجازاتهای اجتماعی به جای حبس مورد نظر قرار گرفته است. در این لایحه مواردی که قوه قضائیه به دنبال آن بود مدنظر قرار گرفته شده است. در صورت تائید نهایی این لایحه از سوی شورای نگهبان بعید به نظر می رسد نیاز به بررسی لایحه جدیدی در این رابطه باشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: پس از ایرادات شورای نگهبان رسیدگی به این لایحه را در دستور کار قرار دادیم. این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد که در حال انجام آن هستیم. پس از رفع ایرادات ، لایحه دوباره به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

کد مطلب 1642670

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