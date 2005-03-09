  1. هنر
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۸

معدل " ادبيات " در كارنامه ي " نشر " 83 ( 19 )

سيميندخت وحيدي : دو سال است نخبگان ادبي در اعتراض به عملكرد " آدم هاي محفلي " فرياد مي كشند و پاسخي نمي شنوند / زبان فارسي در حال ويراني است / كتابهاي ادبي 83 چشم نواز و بي كيفيت بودند

سيميندخت وحيدي - شاعر ، گفت : امسال هم در پيشخوان كتابفروشي ها ، كتابهاي رنگارنگ و چشم نواز ادبي ، چشم مراجعان و جامعه ي كتابخوان را خيره كرد ، اما محتواي سطحي و پائين بودن كيفيت اين آثار مكتوب ، نه اجازه مي دهد اثر طرح شود و نه مخاطب خود را رشد مي دهد ، متاسفانه سال 83 ، سال تنزل اساسي كتابهاي ادبي در طول چند سال اخير بود ...


اين شاعر كه چندي پيش از سوي كنگره ي سراسري شعر دفاع مقدس در دهلاويه مورد تجليل قرار گرفت ، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : وقتي كه خود ادبيات ، فاقد رشد و هرگونه تازگي است ، انتشار آن در شمارگان كم يا زياد چه فايده اي دارد ؟ دو سال و اندي است كه نخبگان ادبيات اين كشور درباره ي بروز كاستي در بدنه ي ادبيات و وسيله قرار دادن آن توسط عده اي كه تحت عنوان " ادبيات " و " محفلي براي شاعران ايران " به سوء استفاده هاي رسانه اي و مادي مي پردازند ، تذكر مي دهند و فرياد مي كشند ، اما پاسخي نمي شنوند و هيچ اتفاقي در جهت اصلاح اين قضيه نيافتاده است ...! در چنين شرايطي ، چگونه مي توان به بالا رفتن معدل ادبيات در نشر جامعه فكر كرد ؟!


سيميندخت وحيدي : ادبياتي كه دارد معمول مي شود و متاسفانه عده اي هم از سر غرض ، آن را حمايت لفظي مي كنند ، به شدت در حال ويران كردن زبان فارسي ماست .

سيميندخت وحيدي تصريح كرد : در كل ادبيات ما بي ساز و كار و كم محتواست ، اما سر و صداي آن گوش همه را كر كرده است ، ممكن است خود من اطلاع دقيق آماري درباره ي همه ي كتابهاي ادبي سال 83 نداشته باشم ، اما در جريان خود ادبيات كه هستم ، همين ادبياتي كه به كتابها راه مي يابد و هيچ يك از خوانندگان خود را راضي نگاه نمي دارد .



اين شاعر دفاع مقدس كه تا امروز بيش از 15 جلد كتاب ادبي منتشر كرده است ، ياد آور شد : ادبياتي كه دارد معمول مي شود و متاسفانه عده اي هم از سر غرض ، آن را حمايت لفظي مي كنند ، به شدت در حال ويران كردن زبان فارسي ماست و من با آن مخالف هستم ، اگر قرار باشد همين روند ادامه داشته باشد ، وضع نگران كننده است و بايد استادان شاخص ادبيات پا به ميدان بگذارند ، اما نمي دانم كه چرا اين عده به مشاركت فراخوانده نمي شوند ؟! 

کد مطلب 164268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها