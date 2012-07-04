مسابقات رده مینی بسکتبال در بروجن برگزار می شود

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات مینی بسکتبال قهرمانی استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات از روز شنبه برگزار می شود.

حسینی بیان داشت: تیم های شهرستان بروجن، فارسان، شهرکرد و فرخشهر در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر تصریح کرد: مسابقات قهرمانی تیم های جوانان و نوجوان بسکتبال این استان نیز درهفته های پایانی تیرماه نیز برگزار می شود.

وی تصریح کرد: سطح مسابقات بسکتبال در این دوره از کیفیت مناسبی و مطلوبی برخوردار است.