نمایشگاه گردشگری خاورمیانه در شیراز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که آیین افتتاحیه آن در تالار حافظ شیراز عصر امروز چهارشنبه برگزار شد، کشورهای خارجی مختلفی شامل مالزی، ترکیه، تایلند، کنیا، هلند، امارات، سنگاپور، اندونزی و عمان حضور داشته و در آن متخصصان صنعت گردشگری این کشورها شرکت کردند.

همچنین در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه 31سفیر نیز شرکت کردند.

از ایران نیز بخشهای مختلفی نظیر دفاتر خدمات مسافرتی، مراکزاقامتی، ایرلاینها، نشریات تخصصی گردشگری شرکت دارند.

114 غرفه در این نمایشگاه پیش بینی شده و سالنهای سرو، بهار و حافظ نمایشگاه بین المللی شیراز در شهرک گلستان به این نمایشگاه اختصاص یافته ضمن اینکه یک سالن نیز به صنایع دستی اختصاص یافته است.

این نمایشگاه از چهاردهم این ماه تا هجدهم برپاست.