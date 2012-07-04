رسوایی بانکی در انگلیس جنجال آفرین شد/ حضور "دایموند" در کمیته تحقیق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "بی بی سی"، استعفای "باب دایموند" تنها یک روز پس از کناره گیری "مارکوس آگیوس" رئیس هئیت مدیره بانک "بارکلیز" به دلیل افشای پرونده رسوایی بانکی و دستکاری نرخ بهره بین بانکی انجام شد.

البته بانک بارکلیز روز سه شنبه اعلام کرد که آگیوس در سمت خود باقی می ماند و این بانک به دنبال جایگزین برای مدیر اجرایی است.

"رابرت پتسون" سردبیر بازرگانی بی بی سی اعلام کرده است: احتمالا دایموند از این فرصت برای گرفتن انتقام استفاده می کند و نام مقامات ارشد سیاسی و مسئولان مدیریت شهری دخیل در این پرونده را لو می دهد.

همزمان با انتقادها از سیستم بانکداری در انگلیس و رسوایی بانکی اخیر در این کشور، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس دوشنبه گذشته در یک سخنرانی در مجلس عوام اعلام کرد که کمیته پارلمانی به سرپرستی "اندرو تایری" مدیر کمیته خزانه داری، به تحقیق درباره استانداردهای بانکداری این کشور می پردازد.

سازمان خدمات مالی انگلیس در۲۷ ژوئن بانک بارکلیز را به «دستکاری و دروغ‌ گویی» درباره هزینه دریافت وام و نرخ بهره استقراض متقابل بین بانکی محکوم کرد.

بر اساس این حکم بانک بارکلیز در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با قرض‌ کردن پول از دیگر بانک‌ها و موسسات مالی به گونه‌ ای وانمود کرده که از نظر مالی دارای ثبات بالایی است و بر این اساس میزان سود خالص بانک را بیشتر از مقدار واقعی آن به سرمایه ‌گذاران نشان داده و به همین منظور بانک بارکلیز را به پرداخت ۲۹۰ میلیون پوند جریمه محکوم کرد.

بانک بارکلیز بانک و موسسه مالی معتبر بین‌الملی است که در سال ۱۶۹۰ میلادی تأسیس شد. شاخه سرمایه‌ گذاری بانک بارکلیز در بازارهای بین ‌الملی سهام، «بانک سرمایه‌ گذاری بارکلیز» نام دارد اما جنجالهایی پیرامون روابط مالی این بانک وجود دارد.