تمایل عراق برای خرید اف 16/ انتقاد از نفوذ پذیری نهادهای امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاستقامه، "سعدون الدلیمی" وزیر دفاع عراق گفت: عراق مایل به خرید هواپیماهای اف 16 بیشتری از آمریکا برای حمایت از حریم هوایی خود است.

وی در دیدار با هیئتی از شرکت هواپیما سازی "لوکهید مارتن" و نمایندگان وزارت دفاع آمریکا این اظهارات را مطرح کرد.

از سوی دیگر "عبدالسلام المالکی" عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: در صورتی که برخی گروهها همچنان در مسیر روند سیاسی کشور سنگ اندازی کنند احتمال انتخابات زودهنگام وجود دارد.

وی افزود: ما امیدواریم که برخی گروهها از دولت مشارکت ملی و روند اصلاحات حمایت کنند، اما در صورتی که کارشکنی ها ادامه داشته باشد چاره ای جز برگزاری انتخابات زودهنگام وجود ندارد.

خبر دیگر اینکه مقتدی صدر رهبر جریان صدر، تعویق انتخابات شوراهای استانها را فاجعه ای که نمی توان در قبال آن سکوت کرد توصیف کرد.

وی درباره احتمال تعویق این انتخابات گفت: همه عواملی که سبب تعویق این انتخابات می شود باید از بین برود و کمیته عالی انتخابات باید روز انتخابات را مشخص کند.

این در حالی است که یک منبع آگاه در کمیته عالی انتخابات تعویق انتخابات شوراهای استانها را تکذیب کرد.

خبر دیگر اینکه "علی شبر" از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به انفجارهای اخیر این کشور از عملکرد نیروهای امنیتی کشورش انتقاد کرد.

وی افزود: برخی فرماندهان نیروهای امنیتی به وظایف خود به شکل مطلوب عمل نمی کنند و برخی بدون گزینش وارد نهادهای امنیتی شده اند، در حالی که وابسته به القاعده و حزب بعث هستند.

این نمایندگان پارلمان بیان کرد: نهادهای امنیتی به فیلتر خوب نیاز دارد تا بتواند به شکل موثری به وظایف خود عمل کند.