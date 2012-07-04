116 طرح کشاورزی در نهاوند مصوبه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احد ظفری بعدازظهر چهارشنبه در هشتمین جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان نهاوند اظهار داشت: در استان همدان، شهر همدان با 150 طرح مصوب کشاورزی رتبه اول و شهرستان نهاوند با 116 طرح مصوب رتبه دوم را دارد.

ظفری افزود: برای اجرای 116 طرح مصوب شده در نهاوند هفت میلیارد و 400 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که از محل بودجه های تخصیصی شهرستان، بودجه ملی و کمک های ریاست جمهوری تأمین خواهد شد.

وی عنوان کرد: با توجه ویژه دولت در سال جاری به بخش کشاورزی و استفاده از منابع طبیعی و زمین های حاصلخیز و مستعد در کشاورزی و آبهای جاری برای اشتغال جوانان فارغ التحصیل جویای کار، در سال جاری هشت جلسه کارگروه کشاورزی در نهاوند برگزار شده است.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه کشاورزی نهاوند 15 طرح در زمینه دامداری و کشاورزی، طرح های استخر ذخیره آب، پرورش ماهی، پرورش زنبور عسل و ایستگاه جمع آوری شیر با اعتبار یک میلیارد تومان به تصویب رسید.

رئیس جهاد کشاورزی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح های برای 311 نفر اشتغال فراهم می شود، گفت:تاکنون در راستای شناسایی و واگذاری اراضی دولتی به جوانان بیکار، 102 هکتار از اراضی مستعد و حاصلخیز نهاوند شناسایی و به تعداد 34 نفر از متقاضیان واجد الشرایط واگذار شده است.

وی مساحت اراضی واگذار شده در شهرستان نهاوند را 650 هکتار عنوان کرد.