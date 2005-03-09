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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۱:۲۷

نائب رئيس شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اصفهان در گفتگو با "مهر" عنوان كرد :

سه روز از تحصن دانشجويان اصفهاني مي گذرد؛ مسئولان دانشگاه هيچ پاسخي نداده اند

سه روز از تحصن دانشجويان اصفهاني مي گذرد؛ مسئولان دانشگاه هيچ پاسخي نداده اند

دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اعتراض به پذيرش دانشجوي پولي شب گذشته در مقابل ساختمان مركزي دانشگاه به تحصن خود ادامه دادند.

حميدرضا عاصمي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : شب گذشته با وجود سرماي شديد اصفهان 150 دانشجوي پسر اين دانشگاه در اطراف ساختمان مركزي دانشگاه تا صبح به تحصن خود ادامه دادند. ضمن اينكه 20 دانشجوي دختر نيز در تا صبح در كنار محوطه خوابگاه دختران به تحصن نشستند.

وي تصريح كرد : خوشبختانه از شب گذشته مسئولان دانشگاه مواد غذايي در اختيار دانشجويان متحصن قرار دادند. ضمن اينكه در ساعات پاياني شب گذشته دكتر ابطحي معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان در جمع دانشجويان حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

نائب رئيس شوراي صنفي دانشگاه صنعتي اصفهان افزود : در حال حاضر بيش از 1000 نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در مقابل ساختمان مركزي دانشگاه تحصن كرده اند و خواستار لغو كامل پذيرش دانشجوي پولي مي باشند. اين دانشجويان با قرائت بياناتي از مقام معظم رهبري و رهبر كبير انقلاب توجه مسئولان دانشگاه را به توجه به حق محرومين و عدالت محوري جلب مي كنند.

وي خاطرنشان كرد : تاكنون مسئولان دانشگاه هيچ پاسخ قانع كننده اي ارائه نكرده اند.

کد مطلب 164274

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