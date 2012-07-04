تب مالت در همدان روند صعودی خفیفی را در پیش گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عرفانی ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه راه انتقال بیماری تب مالت در سال‌های اخیر از مصرف لبنیات آلوده به استنشاق و تنفس در محل زندگی دام تغییر کرده است، گفت: بیماری تب مالت به علت بالا بودن میزان معلولیت به یک بیماری بیوتروریسمی تبدیل شده است و خسارت‌های زیادی را نیز برای انسان و دام بدنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه استان همدان در سال 1375با ابتلای 225 مورد در هر صد هزار نفر یکی از سه استان پر خطر کشور در بحث ابتلا به بیماری تب مالت بود، عنوان کرد: با افزایش روند مراقبت‌ها این رقم در سال 88 به 31مورد در هر صد هزار نفر کاهش یافت و هم اکنون نیز روند صعودی خفیفی را در پیش گرفته است.

معاون فنی مرکز بهداشت همدان بیماری تب مالت، تب کریمه کنگو و هاری را سه بیماری پر اهمیت مشترک بین اسنان و حیوان استان دانست گفت: تب‌کریمه کنگو بیماری حاد و تب دار است که از طریق کنه منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: درصد کشندگی این بیماری نیز یک تا سه نفر در هر 100 فرد مبتلا است که با ایجاد خونریزی در بخش های مختلف بدن منجر به مرگ می شود.

عرفانی گفت: تاکنون مورد ابتلا به این بیماری در استان همدان مشاهده نشده در صورتیکه میزان آلودگی در استان های مجاور بسیار بالا است که شهروندان با توجه به این امر برای جلوگیری از انتقال بیماری باید نکات بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند.

وی با تأکید بر لزوم خودداری از مصرف گوشت‌های فاقد مهر دامپزشکی، استفاده از دستکش حین خرد کردن گوشت، خودداری از جداسازی و له کردن کنه بر روی پوست، خودداری از کشتار غیر مجاز را از‌جمله راه‌های جلوگیری از ابتلا به این بیماری خواند.

عرفانی افزود: یک هزار و 709 بیماری تاکنون شناخته شده است که از این تعداد 832 مورد وشامل 49 درصد آن بین انسان و حیوانات مشترک است.

معاون فنی مرکز بهداشت همدان سالانه 242 نفر در هر 100 هزار نفر در استان همدان به بیماری هاری آلوده می شوند، ابراز داشت: این بیماری یک بیماری ویروسی است که درصد کشندگی بسیار بالایی دارد.

وی اضافه کرد: سگ‌های خانگی بیشترین موارد انتقال را دارند و کودکان و نوجوانان نیز بیشترین افرادی هستند که مورد گزش قرار می گیرند.

عرفانی با بیان اینکه سال گذشته نیز یک مورد مرگ با علت هاری در یکی از شهرهای استان همدان اتفاق افتاده که علت فوت نیز مراجعه با تاخیر به مراکز بهداشتی پیش بینی شده است، عنوان کرد: شهروندان برای پیشگیری از بیماری هاری از تماس نزدیک با حیوانات وحشی مانند سگ و گرگ خودداری کنند.

وی افزود: افراد هنگام گزش یا گاز گرفتگی حیوانات وحشی، اهلی و خانگی باید هر چه سریعتر بدون پانسمان کردن محل زخم و پس از شستشوی محل با آب و صابون به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.