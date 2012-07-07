برگزاری دوره های تخصصی آلودگی هوا در البرز ادامه دارد

شینا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری دوره های تخصصی مربوط به موضوعات مختلف آلودگی هوا در استان البرز افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست البرز میزبانی چند دوره را بر عهده گرفته است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: یکی از این دوره ها دوره آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار بود که چند روز قبل به میزبانی این اداره کل در کرج برگزار شد.

وی گفت: این دوره در مجتمع آموزشی کشاورزی امام خمینی در کرج برگزار شد و جمعی از کارشناسان ذیربط در آن حضو داشتند و مباحث دوره به آنها ارائه شد.

انصاری افزود: استان البرز برای اولین بار میزبان دوره آشنایی با سیستمهای پیش بینی و پیش آگاهی از پدیده گرد و غبار بود و به این ترتیب، میزبان کارشناسان حوزه آلودگی هوا از استانهای مختلف کشور بودیم.

سایر دوره های تخصصی آلودگی ها طی تیرماه در البرز برگزار می شود



معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان برگزاری سایر دوره های آموزشی تخصصی آلودگی هوا در استان البرز نیز گفت: طبق برنامه ریزی ها این دوره ها در ماه جاری یعنی تیرماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این دوره ها در زمینه های مختلف برگزار می شود و هدف از برگزاری آنها کمک به کاهش مشکلات زیست محیطی از طریق ارائه آموزشهای لازم به کارشناسان است.

انصاری افزود: در خصوص تاریخ و زمان برگزاری این دوره ها اطلاع رسانی می شود ضمن اینکه در دوره های یادشده، کارشناسان حضور خواهند داشت و ارائه آموزشها به آنها موجب کاهش مشکلات زیست محیطی می شود.