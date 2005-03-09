سالانه 500 كيلوگرم به ظرفيت توليد شمش طلاي كشور افزوده خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي خانه معدن ايران، مهندس زيارت نيا مدير عامل شركت طلاي زرمهر خراسان رضوي با بيان اين مطلب افزود: طبق برنامه زمان بندي شده طي 16 ماه آينده عمليات ساخت و تجهيز كارخانه فرآوري طلاي زرمهر به پايان مي رسد كه با بهره برداري از فاز نخست آن سالانه 500 كيلوگرم شمش طلا در اين كارخانه توليد خواهد شد و اين در حالي است كه بخش خصوصي داخلي براي اولين بار به اكتشاف ، استخراج وفرآوري طلا در كشورمي پردازد.

او گفت: منطقه زرمهر در شهرستان تربت حيدريه يكي از مناطق طلا خيز كشور است كه در حال حاضر 33 رگه طلا در اين منطقه شناسايي شده است كه با عملياتي كه بر روي 5 رگه تاكنون انجام گرفته بيش از 724 هزار تن ذخيره سنگ طلا با عيار 71/5 گرم در تن (PPM ) شناسايي شده است.

زيارت نيا افزود: با توجه به برنامه هايي كه براي توليد طلا و مس در اين منطقه در نظر گرفته شده است نياز به نيروهاي متخصص درگرايشهاي مختلف مهندسي معدن ( اكتشاف ، استخراج و فرآوري ) محسوس مي شود كه در نظر است با جذب افراد مستعد و علاقه مند ، زمينه كاري براي مهندسين جوان فراهم شود.