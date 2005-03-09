  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۰۳

مجله "ايمپاير" برگزيدگانش را معرفي مي كند

"شوان مرده"، "كيك لايه اي"، "مرد عنكبوتي دو" و "عشق جاويد" از جمله آثاري هستند كه امسال براي دريافت جوايز "ايمپاير" به رقابت مي پردازند.

نمايي ازفيلم " مرد عنكبوتي دو "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين آثار درجشنواره ايمپاير2005 دربيشترين رشته ها نامزد دريافت جايزه شدند .
اين مراسم روز يكشنبه آينده درسالن "گيلد هال" لندن برگزارمي شود و اين فيلمها با نامزدي درپنج رشته به رقابت با يكديگرمي پردازند .
ازديگردآثاري كه در اين رويداد هنري حضور دارند مي توان به فيلمهاي "بيل را بكش دو" ، "درخشش ابدي يك ذهن بي عيب" و"برتري بورن" اشاره كرد كه همگي درچهاررشته كانديدا شده اند .
جشنواره فيلم ايمپاير ازسوي نشريه انگليسي زبان ايمپايربرگزارمي شود و بر اساس راي مخاطبان اين نشريه، برگزيدگان سال را معرفي مي كند.

 

کد مطلب 164284

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها