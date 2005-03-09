مجله "ايمپاير" برگزيدگانش را معرفي مي كند

نمايي ازفيلم " مرد عنكبوتي دو "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين آثار درجشنواره ايمپاير2005 دربيشترين رشته ها نامزد دريافت جايزه شدند .

اين مراسم روز يكشنبه آينده درسالن "گيلد هال" لندن برگزارمي شود و اين فيلمها با نامزدي درپنج رشته به رقابت با يكديگرمي پردازند .

ازديگردآثاري كه در اين رويداد هنري حضور دارند مي توان به فيلمهاي "بيل را بكش دو" ، "درخشش ابدي يك ذهن بي عيب" و"برتري بورن" اشاره كرد كه همگي درچهاررشته كانديدا شده اند .

جشنواره فيلم ايمپاير ازسوي نشريه انگليسي زبان ايمپايربرگزارمي شود و بر اساس راي مخاطبان اين نشريه، برگزيدگان سال را معرفي مي كند.