هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر منشوری بودن چند مربی و بازیکن که لیست آن از طرف دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال به باشگاه‌ها ارسال شده است، تصریح کرد: ما اصلا چیزی به اسم منشور اخلاقی نداریم. اگر کسی در حوزه فوتبال تخلف کرده باشد با آن برخورد می‌کنیم. برخورد ما هم ایجابی است، یعنی فرصتی را فراهم می‌کنیم تا این اشخاص مشکل خود را حل کنند.

وی با بیان اینکه در صورت مشاهد تخلف حتما برخوردها شروع می‌شود، تاکید کرد: تا الان که با شما صحبت می‌کنم هیچ مربی و بازیکنی برای فصل بعد ممنوع الفعالیت نیست.

گفته می‌شود علیرضا علیپور دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال و هادی آیت اللهی از زمان شروع دوره جدید فعالیت فدراسیون با هم اختلافاتی دارند و یکی از بخش‌های اختلاف آنها به بحث منشوری بودن بازیکنان بر می‌گردد.

آیت اللهی با تکذیب اختلافش با علیپور، یادآور شد: قرار نیست اختلاف نظری وجود داشته باشد. در فدراسیون فوتبال هر شخصی کار خودش را انجام می‌دهد و نمی‌تواند خارج از سیاست‌های کلی فدراسیون اظهار نظر کند. من به عنوان رئیس کمیته اخلاق در خصوص مشکلات و تخلفات بازیکنان مستقیم نظر می‌دهم و حرف آخر را می‌زنم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره برخورد با باشگاه‌هایی که سقف قرارداد را رعایت نکرده‌اند، گفت: برای ما ملاک قیمتی است که به سازمان لیگ می‌آید. اگر چیزی غیر از این برای ما مشخص بشود قطعا برخورد می‌کنیم!

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا فدراسیون فوتبال برنامه‌ای برای نظارت روی قیمت قراردادها ندارد"؟ تاکید کرد: کار فدراسیون فوتبال تجسس در باشگاه‌ها نیست. ما فقط می‌توانیم روی مسائلی که اتفاق می‌افتد نظارت کنیم!

آیت اللهی همچنین با اشاره به تداوم مشکلات مالی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: ما در چند ماه گذشته با مشکلات زیادی روبرو بودیم ولی با وجود این هیچ کاری روی زمین نماند. فدراسیون تاحالا به تنهایی همه مشکلات را حل کرده است و امیدوارم از این به بعد هم از پس مشکلات مالی بر بیاید!

وی در پایان گفت: پیگیری ما برای جذب یک اسپانسر بزرگ ادامه دارد. کمیته بازاریابی هم تمام تلاشش را به کار گرفته، اما شرایط به گونه‌ای است که کمتر کسی حاضر می‌شود برای تامین منابع مالی فدراسیون قدم جلو بگذارد.