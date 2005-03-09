واردات و تخليه غلات و مواد غذايي در بندر امام خميني از مرزپنج ميليون تن خواهد گذشت

به گزارش خبرگزاري مهرمهندس جليل اسلامي مدير كل بنادر وكشتيراني استان خوزستان با اعلام اين مطلب افزود: طي يازده ماه گذشته واردات وتخليه اين كالاها به مرز چهار ميليون و نهصد هزار تن دراين بندر رسيد كه بيشترين آن به سويا با يك ميليون وهشتصد هزار تن و سپس ذرت با يك ميليون و 565 هزار تن اختصاص دارد.

وي آمار كمترين واردات وتخليه اين كالاها را در بندر امام مربوط به مواد پروتئيني با تناژ 36 هزار تن اعلام كرد و افزود: بدنبال خودكفايي در گندم و شكر واردات وتخليه اين دو قلم كالا امسال در اين بندر به رقم صفر رسيده است .

وي گفت: طي اين مدت 761 هزار تن جو و 360 هزار تن برنج و همچنين 352هزار تن روغن نيز در بندر امام خميني تخليه شده است.

مهندس اسلامي حجم تخليه فلزات و مواد معدني را نيز در اين بندر نزديك به پنج ميليون تن اعلام كرد و افزود: آهن آلات با دو ميليون و 480 هزار تن در اين بخش رتبه نخست و سپس پودر آهن نيز با تناژ نزديك به دو ميليون تن در رتبه بعدي تخليه بخش فلزات ومواد معدني قرار دارد.

وي گفت: در اين مدت همچنين 202 هزار تن خاك فسفات، 173 هزار تن پودر الومينيوم ، 112 هزار تن ذغال كك و 68 هزار تن گندله آهن در اين بخش در بندر امام تخليه شده است .

وي جمع تخليه امسال اين بندر را در حدود 11 ميليون تن اعلام كرد و افزود: 120 هزار تن كالاهاي كانتينري ، 81 هزار تن كالاهاي متفرقه ، 450 هزار تن كود، 12 هزار تن پودر ماهي ، 94 هزار تن مصالح ساختماني و360 هزار تن مواد شيميايي نيز در بندر امام طي يازده ماه گذشته تخليه شده است.

مهندس اسلامي گفت: ميزان تخليه در اين بندر نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است و ترانزيت نيز صورت نگرفته است .

مدير كل بنادر و كشتيراني خوزستان كل عمليات بارگيري در بندر امام طي يازده ماه گذشته را چهار ميليون و 850 هزار تن بر شمرد و از رشد 26 درصدي آن خبر داد و افزود: بيشترين حجم بارگيري در بندر امام طي اين مدت مربوط به مواد شيميايي با تناژ دو ميليون و 835 هزار تن بوده است و بارگيري آهن با تناژ 812 هزار تن در مقام دوم است.

وي همچنين ميزان ساير بارگيري ها را به ترتيب مصالح ساختماني با 440 هزار تن ، گوگرد با 246 هزار تن ، ملاس با 223 هزار تن ، خاك معدني با 197 هزار تن ، كالاهاي كانتينري با 53 هزار تن ، كود شيميايي با 22 هزار تن ، كالاهاي متفرقه با 12 هزار تن و پي وي سي با چهار هزار تن اعلام كرد .

وي اضافه كرد: حجم كل تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي طي اين مدت به ميزان 15 ميليون و 770 هزار تن بوده است كه شش درصد رشد را نشان مي دهد.