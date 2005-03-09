  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۱۱

واردات و تخليه غلات و مواد غذايي در بندر امام خميني از مرزپنج ميليون تن خواهد گذشت

واردات و تخليه غلات و مواد غذايي در بندر امام خميني طي سال جاري از مرز پنج ميليون تن خواهد گذشت.

به گزارش خبرگزاري مهرمهندس جليل اسلامي مدير كل بنادر وكشتيراني استان خوزستان با اعلام اين مطلب افزود: طي يازده ماه گذشته واردات وتخليه اين كالاها به مرز چهار ميليون و نهصد هزار تن دراين بندر رسيد كه بيشترين آن به سويا با يك ميليون وهشتصد هزار تن و سپس ذرت  با يك ميليون و 565 هزار تن اختصاص دارد.

وي آمار كمترين واردات وتخليه اين كالاها را در بندر امام مربوط به مواد پروتئيني با تناژ 36 هزار تن اعلام كرد و افزود: بدنبال خودكفايي در گندم و شكر واردات وتخليه اين دو قلم كالا امسال در اين بندر به رقم صفر رسيده است .

وي گفت: طي اين مدت 761 هزار تن جو و 360 هزار تن برنج و همچنين 352هزار تن روغن نيز در بندر امام خميني تخليه شده است.

مهندس اسلامي حجم تخليه فلزات و مواد معدني را نيز در اين بندر نزديك به پنج ميليون تن اعلام كرد و افزود: آهن آلات با دو ميليون و 480 هزار تن در اين بخش رتبه نخست و سپس پودر آهن نيز با تناژ نزديك به دو ميليون تن در رتبه بعدي تخليه بخش فلزات ومواد معدني قرار دارد.

وي گفت:  در اين مدت همچنين 202 هزار تن خاك فسفات، 173 هزار تن پودر الومينيوم ، 112 هزار تن ذغال كك و 68 هزار تن گندله آهن در اين بخش در بندر امام تخليه شده است .

وي جمع تخليه امسال اين بندر را در حدود 11 ميليون تن اعلام كرد و افزود: 120 هزار تن كالاهاي كانتينري ، 81 هزار تن كالاهاي متفرقه ، 450 هزار تن كود، 12 هزار تن پودر ماهي ، 94 هزار تن مصالح ساختماني و360 هزار تن مواد شيميايي نيز در بندر امام طي يازده ماه گذشته تخليه شده است.

مهندس اسلامي گفت: ميزان تخليه در اين بندر نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است و ترانزيت نيز صورت نگرفته است .

 مدير كل بنادر و كشتيراني خوزستان كل عمليات بارگيري در بندر امام طي يازده ماه گذشته را چهار ميليون و 850 هزار تن بر شمرد و از رشد 26 درصدي آن خبر داد و افزود: بيشترين حجم بارگيري در بندر امام طي اين مدت مربوط به مواد شيميايي با تناژ دو ميليون و 835 هزار تن بوده است و بارگيري آهن  با تناژ 812 هزار تن در مقام دوم است.

وي همچنين ميزان ساير بارگيري ها را به ترتيب مصالح ساختماني با 440 هزار تن ، گوگرد با 246 هزار تن ، ملاس  با 223 هزار تن ، خاك معدني با 197 هزار تن ، كالاهاي كانتينري با 53 هزار تن ، كود شيميايي با 22 هزار تن ، كالاهاي متفرقه با 12 هزار تن و پي وي سي با چهار هزار تن اعلام كرد .

وي اضافه كرد: حجم كل تخليه و بارگيري كالاهاي غيرنفتي طي اين مدت به ميزان 15 ميليون و 770 هزار تن بوده است كه شش درصد رشد را نشان مي دهد.

کد مطلب 164299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها