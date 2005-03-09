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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۵

توسط روزنامه فرانسوي فيگارو مطرح شد

دسترسي به اسناد محرمانه آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون سايت هاي هسته اي ايران

دسترسي به اسناد محرمانه آژانس بين المللي انرژي اتمي پيرامون سايت هاي هسته اي ايران

روزنامه فرانسوي "فيگارو" با استناد به اسناد محرمانه آژانس بين المللي انرژي اتمي، اقدام به انتشار خبرها و اطلاعات محرمانه سايت هاي هسته اي ايران كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه "فيگارو" چاپ فرانسه با ادعاي اينكه "براي بسياري از كارشناسان، همكاري ظاهري ايران با جامعه بين المللي چيزي جز يك استراتژي به منظور پنهان كردن يك برنامه بسيار محرمانه هسته اي ديگر نيست"، نوشت: در نتيجه تحقيق دو كارشناس تروريسم و نيروهاي متخصص هسته اي، برنامه محرمانه هسته اي ايران شامل سه پايگاه اصلي هسته اي معدن "ساغند" در نزديكي يزد، مركز غني سازي اورانيوم نظنز و آب سنگين اراك است".

اين روزنامه فرانسوي افزود: هر كدام از اين مركزها تحت پوشش يك طرح عمراني بكار مشغول هستند. به طور نمونه در اراك نام رمز برنامه هسته اي طرح خندآب است و ساختمان آن در سال 1996 شروع شده و در آوريل 2003 به اتمام رسيده است. 

علاوه بر اين حكومت ايران آزمايشگاههاي هسته اي و مراكز غني سازي اورانيوم ديگري موسوم به مراكز حاشيه اي ساخته است . از جمله اين تاسيسات، دو مركز آن در زمين هاي زراعتي گسترده اي در منطقه هشتگرد در حومه كرج در چهار كيلومتري غرب تهران قرار دارند. يكي از اين دو مركز در دهكده لشگرآباد و ديگري در "رامانده" واقع شده اند. هر دو مركز زير نظر مدير سازمان انرژي اتمي ايران اداره مي شوند.

نكته قابل توجه آن است كه فيگارو در ادامه اين گزارش، منابع اطلاعاتي خود را "اسناد محرمانه سازمان بين المللي انرژي اتمي"، "اطلاعات به دست آمده از محافل ديپلماتيك" و "منابع خصوصي" ذكر كرده است.

کد مطلب 164301

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