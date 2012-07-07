به گزارش خبرنگار مهر،‌ فیلم تلویزیونی "جایزه بـرای بازنده‌ها نیست" به کارگردانی رضا کمالی یک هفته است که در محله سیدخندان تهران کلید خورده و در مجموع 19 جلسه برای تصویربرداری آن پیش بینی شده است. شوکا زندباف نیز تدوین این فیلم را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان "جایزه برای بازنده‌ها نیست" نوشته مهدی رجبی آمده است: در نوشابه‌ای که جایزه دارد به صورت اتفاقی وارد ساختمانی چند طبقه می‌شود و خانواده‌های این ساختمان با همه آرزوها و گرفتاری‌هایشان درگیر ماجرای این جایزه می‌شوند.

محمـود جعفـری، کمند امیرسلیمانی، زهـره حمیدی، مهسا مهجور، نازنین احمدی، علیرضا مهران، محمد عباس‌نژاد، طوفان مهردادیان، مهسا ایرانیان و فـریده دریامج از جمله بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.

مدیر تصویربرداری این محصول فیلم و سریال شبکه سه سیما محمد ناصری، مجری طـرح و مدیر تولید سعید فـرجی و دستیار اول کارگردان و برنامه ریز نیز ولی اویـسی است. عکاسی از کار را نیز علی هاشمی بر عهده دارد.