خداشناسی علت شناخت امامت است/ پزشکی به انسان شناسی بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله جوادی آملی در پیامی ویدیویی که خطاب به هفتاد و یکمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور پخش شد، با اشاره به میلاد حضرت امام زمان(عج) گفت: از ذات خداوند متعال خواستاریم به برکت این مولود، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تا ظهور حضرت حق، از هر گزندی، محافظت بفرماید.

حضرت آیت الله جوادی آملی سخنان خود را با ارائه دو مطلب مهم در زمینه، میلاد سید اوصیا، حضرت امام زمان(عج) و فن شریف پزشکی بیان و تاکید کرد: امامت در اسلام از سنخ وکالت و نیابت نیست و گرچه آرای مردم محترم است و بدون مقبولیت جامعه کار پیش نمی رود ولی این مقبولیت هم باید وابسته به شرع باشد، یعنی از راه شرع مردم قبول کنند و یا اینکه خودشان اهل نظر و بصر باشند و اگر نه اهل نظر و بصر باشند باید اهل سمع باشند و گوششان به اهل خبرگان باشند و قرض آن است که این مقبولیت، مشروع باشد.

وی اضافه کرد: در اسلام عصمت در امامت شرط است وعصمت یک ملکه ملکوتی است و جزء خداوند متعال کسی نمی داند، چه کسی معصوم است و چون امامت ، جانشینی پیامبر است و پیامبر جانشین ذات اقدس الهی است، کار از بالا شروع می شود و اگر کسی رسول خود و نبوت و رسالت را نشناسد امامت را نمی شناسد و اگر انسان خواست رسالت و نبوت را بشناسد، چون نبی جانشین خداست، تا خداوند را نشناسد، خلیفه را نمی شناسد و این موضوع در دعای معروف زمان غیبت از زبان حضرت امام صادق(ع) بیان شده است که حضرت از طریق معرفت، وظیفه زمان غیبت را مشخص کرده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه سخنان خود افزود: توفیق خداشناسی را بدست آورید، چون اگر ما خداشناس نشدیم، پیامبر شناس نخواهیم بود، کسی که خداوند را نشناسد، خلیفه خدا را نمی شناسد و همچنین کسی که خلیفه را نشناسد، امام را هم نمی شناسد، چون امام خلیفه پیامبر است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم، تاکید کرد: خدایا امامت را به ما بشناسان، زیرا اگر امام خود را نشناسیم گمراه می شویم، و این شبیه برهان علم است که معلول را باید از راه علت شناخت و بهترین راه شناخت معلول، شناخت علت است.

حضرت آیت الله جوادی آملی وظیفه همه را در عصر غیبت معرفت توحیدی بیان کرد و آن را بر سه اصل، وحی و نبوت، امامت و خلافت و پیروی عملی استوار دانست.

وی گفت: اگر کسی امام را نشناخت از دین گمراه می شود و اگر از دین گمراه شد، مرگ او مرگ جاهلیت است و اگر مرگ، مرگ جاهلیت بود، نشان از حیات جاهلیت است و اگر انسان در زمان حیات، جاهلانه زندگی کرد، مرگ او نیز مرگ جاهلی است.

استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه سخنان خود به موضوع علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: در جریان طبابت سه مسئله مطرح است، که یکی از آنها بیماری مشترک بین انسان و دام است که در آن بیماری، درمان و تشخیص بین انسان و دام مشترک بوده و این یک جنس عامی است که طبیب و دامپزشک را در کنار هم جمع می کند و مورد دوم که کم و بیش رایج است که عبارت است از اخلاق پزشکی است، که انسان یک اشتراکی با فرشته ها دارد و آنرا هم در کشور اسلامی ایران شاهد آن هستیم که همایش اخلاق پزشکی است.

وی تاکید کرد: انسان یک حقیقت گسسته نیست که جهت اشتراک آن با دام و فرشته جدا باشد بلکه یک هویت گسترده دارد که از یک سو با فرشتگان همسایه است و از سوی دیگر با دام مجاور است و قرآن کریم این دو حد را جداگانه ذکر کرده است آنجا که سخن از معرفت و علم و دانش و فضیلت است، انسان را با فرشته ها یکی می کند و آنجا که سخن از خورد و خواب، دستگاه گوارش و بیماری های بدنی و مانند آن است، آنجا انسان را با دام یکجا ذکر می کند، این دو بخش که در قران کریم جدا گانه ذکر شده است در دو همایشی که در ایران مشهود است اولی به ندرت و دومی فراوان است ، اما آن نکته که اصل است، ناگفته مانده است، انسان یک هویت واحد دارد که جدا نیست و بخش ملکوتی آن از بخش محیطی جدا نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: دارویی که یک طبیب برای انسان تجویز می کند، هم باید جریان دستگاه گوارش او را تامین کند و هم جریان فطرت او را، مثلا دارویی حرام با داروی حلال برای دام یکسان است ولی برای انسان یک داروی حرام عمل نمی کند و بی اثر است.

وی در تایید سخنان خود افزود: شراب که در بخشی از شربتها و داروها است، همینکه همراه این شربتها شد، خوردن آن حرام است و تیرگی شعور می آورد و عقل را می پوشاند و بنابراین نباید بگوییم که 5 درصد الکل آسیب نمی رساند، اگر قاچاق، جعلی و حرام در درمان بیماریها برای انسان تفاوت دارد، برای این است که انسان، انسان است و بخش دامی او با بخش ملکوتی او آمیخته است، ممکن است همین دارو را کسی که از راه حلال تهیه کرده است، اثر بخش باشد ولی کسی که از راه حرام تهیه کرده است ، برای انسان بی اثر است.

استاد عالی مقام حوزه علمیه قم گفت: حرام با ملکوت انسان هماهنگ نیست، بنابراین یک همایش لازم است برای درمان انسانی که هویت واحده دارد و بخشی از آن هویت ملکوتی است و همسایه فرشته ها است و بخشی از هویت آن همسایه دام هاست.

وی در ادامه سخنان خود بر رعایت اصول اخلاقی، در سخن گفتن زنان اشاره کرد و افزود، زنان باید به گونه ای سخن گویند که مردی که قلبش مریض است طمع نکند.

حضرت آیت الله جوادی آملی همچنین افزود: در سوره مبارکه آل عمران، کسانیکه مشکل سیاسی، اجتماعی، ملی دارد، خبرچین بیگانه ها است، اینها مریض سیاسی هستند.

استاد عالی مقام حوزه علمیه قم، انجام فن شریف پزشکی در جامعه را در سه مرحله مشترک بین انسان و دام، مرحله مربوط به فرشتگان و بخش مهم و اساسی دامنگیر و فراگیر انسانیت انسان که شامل جامع نگری بین ملک و ملکوت است بیان کرد و افزود: در این مرحله آخر فن پزشکی مهم است که حرام، نجس و ناپاکی در دارو راه پیدا نکند، تا اثر مطلوب را ارائه دهد.