پذیرش بدون آزمون در تخصص پزشک خانواده/ مشوقهایی برای ماندگاری پزشکان

دکتر مرضیه وحیددستجردی در پاسخ به مهر درباره چگونگی تحول آموزش پزشکی با اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده افزود: بیش از 40 کشور توسعه یافته دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که برنامه نظام ارجاع را پیاده کنند و در اجرای آن نیز موفق بوده‌اند و ما هم به آن بلوغ دست پیدا کردیم که جز نظام ارجاع راه دیگری برای خروج از بن‌بست بهداشت و درمان نداریم.

وی گفت: این موضوع به صورت طبیعی برای ما اتفاق افتاده که نظام پزشک خانواده را اجرا کنیم و راهش این است که تمام برنامه های آموزشی را به همراه برنامه‌های بهداشتی و درمانی با برنامه‌ پزشک خانواده هماهنگ کنیم.

دستجردی اظهار داشت: در واقع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یک برنامه محوری است که لازم است ارزش‌گذاری و وزن گذاری بیشتری بر روی آن صورت پذیرد و بیشترین ارزش به پزشک خانواده داده شود.

وی اضافه کرد: بنابراین کل ارجاعات با پزشک خانواده است و جزء آموزشهای دانشجویان پزشکی قرار داده شده تا تحول آموزش پزشکی به همراه داشته باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تعرفه ها باید به گونه ای باشند که معیشت کسانیکه تخصص پزشک خانواده و یا پزشک خانواده را انتخاب می کنند، تامین شود.

وی اظهار داشت: ما برای کمک به ماندگاری پزشکان، تخصص پزشک خانواده را طراحی کردیم که امیدواریم 5 هزار پزشک خانواده را وارد تخصص کنیم. البته این تعداد در طی زمان جذب می شوند و کسانی که در مناطق محروم کار کردند، رضایتمندی مردم را کسب کردند و سیستم بهداشت و درمان از آنها راضی بوده در اولویت این طرح هستند.

دستجردی گفت: اگر بتوانیم پرداخت های به روز و متناسب با کیفیت و مناطق دور افتاده را تامین کنیم به اجرای بهتر پزشک خانواده کمک می کند تا همه فارغ التحصیلان نخواهند وارد تخصص شوند و احساس کنند اگر به برنامه پزشک خانواده روی بیاورند برای آنها منفعت بیشتر مادی و معنوی به همراه خواهد داشت.

وزیر بهداشت یادآور شد: ورود پزشکان به دوره تخصصی پزشک خانواده بدون آزمون خواهد بود، MPH پزشکان خانواده را هم برای آنها طراحی کردیم و مشوق های دیگری هم برای آنها در نظر می گیریم.