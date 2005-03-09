ژاپن در مورد حركت يك جانبه اتحاديه اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ژاپن نسبت به اقدام يك جانبه اتحاديه اروپا براي ساخت راكتور همجوش هسته اي هشدار داد و اين حركت را اقدامي عنوان كرد كه نتيجه اي معكوس دربر خواهد داشت.

فرانسه و ژاپن در مورد ميزباني اجراي اين پروژه چند ميليارد دلاري با يكديگر رقابت داشتند.

"ساتورو اوتك" مدير بخش انرژي وزارت علوم و فن آوري ژاپن در گفت وگو با رويترز گفت: "سوال اينجا است كه آيا ما بايد به اين پروژه به عنوان يك هدف ساده و يا پروژه اي در چارچوب همكاريهاي بين المللي نگاه كنيم."

وي در ادامه خاطر نشان كرد: " اگر آنان اين كار را فقط براي خودشان انجام مي دهند چيزي كه از دست مي دهند بسيار بزرگ خواهد بود و چرا فقط ژاپن بايد از اين حق و امتياز بگذرد؟"

" جانيز پتوكنيك" (Janez Potocnik) كميسر تحقيقات اتحاديه اروپا روز دوشنبه در بروكسل اعلام كرد اتحاديه اروپا ساخت اين راكتور را در پايان سال 2005 آغاز مي كند، خواه جامعه بين الملل موافق اين امر باشد، خواه نباشد.

پتوكنيك پس از جلسه كوتاه وزراي صنايع و تحقيقات اتحاديه اروپا در بيانيه اي اعلام كرد: "من قصد دارم تا توافق شش جانبه اي را تا آخرين لحظات بدست آورم."

وي در ادامه افزود: "در عين حال قصد دارم بزودي راه حلي براي بالاترين رقم طرفهاي شركت كننده پيدا كنم كه اين مساله كاملاً به زمان بستگي دارد، اما به هرحال ساخت پروژه پايان امسال آغاز مي شود."

شش طرف ذينفع در اين پروژه كه خواستار ساخت راكتور گرمازاي هسته اي هستند عبارتند از: اتحاديه اروپا، ژاپن، چين، آمريكا، روسيه و كره جنوبي.

ژاپن و همپيمانان نزديكش، آمريكا و كره جنوبي، خواستار ساخته شدن اين راكتور هسته اي در "روكاشو" يك دهكده ماهيگيري در ژاپن هستند و اين در حالي است كه منابع اتحاديه اروپا از ساخت اين راكتور در "كاداراش" واقع در جنوب فرانسه حمايت مي كنند و خواستار عقب نشيني ژاپن از موضع خود هستند.

اوتك مجدداً تاكيد كرد: پيشنهاد ما در ماه سپتامبر در مورد ميزباني اين پروژه نسبت به پيشنهاد اروپا كاملاً برتري داشت. بحث و گفت وگوهاي اروپا بر پيشنهاد ما هيچ برتريي ندارد و مذاكرات با اروپا بايد همچنان ادامه يابد. وي متذكر شد كه هنوز براي گفت وگوهاي عالي رتبه سياسي جهت حل وفصل تب وتاب اين موضوع خيلي زودهنگام است.

وي در ادامه اظهار كرد: " تلاش ما براي ميزباني اين پروژه بخاطر پول و منافع اقتصادي آن نيست بلكه ما معتقديم عاقلانه اين است كه اين پروژه در مركز علوم جهاني در ژاپن يا آسيا انجام شود."

راكتور همجوش هسته اي به عنوان راه حلي بلند مدت براي مشكل انرژي در جهان تعريف شده است. اين راكتور سطح آلودگي پاييني دارد و از آب دريا به عنوان سوخت استفاده مي كند.

اما گفتني است كه تحقيقات 50 ساله در جهان هنوز براي ساخت اين راكتور هسته اي كه ارزش اقتصادي بسيار بالايي دارد، موفق نبوده است.

ساخت اين راكتور آزمايشي، 6/4 ميليارد يورو هزينه خواهد داشت كه مدت ساخت آن نيز 10 سال پيش بيني شده است. اتحاديه اروپا در نظر دارد تا 40 درصد از هزينه اين پروژه را متقبل شود و اين درحالي است كه فرانسه خواستار دو برابر شدن سهم خود در اين پروژه به 20 درصد شده است.

پيش بيني مي شود كه ساخت واحد پيشرفته اين پروژه 30 سال زمان ببرد و 10 ميليارد دلار نيز هزينه دربر داشته باشد.