وعده نامعلوم شبکه آموزش برای پخش 24ساعته

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این در خبرها آمده بود شبکه آموزش که فعالیتی 17 ساعته دارد از عید مبعث پیامبر (ص) 24 ساعته می‌شود. امری که هنوز به وقوع نپیوسته است. گرچه به نظر می‌رسد این شبکه پتانسیل کافی برای افزودن هفت ساعت دیگر به زمان پخش خود را دارد.

شبکه آموزش برای 24ساعته شدن بیننده اش را پیدا کرده است

منصور ضابطیان تهیه کننده، کارگردان و مجری برنامه "رادیو هفت" دراین باره می‌گوید:‌ 24ساعته شدن شبکه آموزش اتفاق خوبی است چرا که شبکه آموزش این ظرفیت و پتانسیل را داراست.

وی می‌افزاید: این شبکه توانسته بیننده خود را در طول چند سال فعالیت خود پیدا کند و بدون تردید با 24 ساعته شدن مخاطبان آن نیز افزایش پیدا می‌کند. در واقع با 24ساعته شدن شبکه آموزش فضایی ایجاد می‌شود که برنامه‌ها امکان تکرار داشته باشند و این امکان به وجود می‌آید که تولید مناسب صورت بگیرد چرا که شبکه برنامه سازان خوبی دارد.

آموزش هیچ ساعتی تعطیلی ندارد

امیر قمیشی تهیه کننده و مجری برنامه "بازباران" و "هفته نامه" شبکه آموزش نیز نظر موافقی در این زمینه دارد: 24 ساعته شدن شبکه آموزش اتفاق خوبی است چرا که مقوله آموزش در هیچ ساعتی تعطیل بردار نیست و باید در طول شبانه روز ادامه داشته باشد.

وی افزود: بدون تردید رسانه ملی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین رسانه‌ها در بین مردم، این اعتقاد را دارد که آموزش را در هیچ ساعتی تعطیل پذیر نمی‌داند.

این برنامه ساز با بیان این که شبکه آموزش این پتانسیل را داراست که 24ساعته شود، تصریح کرد: شبکه آموزش اگر همین هدف و ساختاری که توسط مدیران با پخش 17ساعته دنبال می‌کند را با 24ساعته شدن پیش بگیرد موفق خواهد بود و این ظرفیت را دارد که به طور شبانه روزی برنامه‌های آموزشی ارائه دهد.

قمیشی 24ساعته شدن شبکه آموزش را با افزایش مخاطب آن همراه دانست.

با این حال باید منتظر ماند و دید مدیران این شبکه چه زمانی به وعده 24 ساعته شدن هفتمین شبکه جامه عمل می‌پوشانند.