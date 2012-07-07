وعده نامعلوم شبکه آموزش برای پخش 24ساعته

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این در خبرها آمده بود شبکه آموزش که فعالیتی 17 ساعته دارد از عید مبعث پیامبر (ص) 24 ساعته میشود. امری که هنوز به وقوع نپیوسته است. گرچه به نظر میرسد این شبکه پتانسیل کافی برای افزودن هفت ساعت دیگر به زمان پخش خود را دارد.
شبکه آموزش برای 24ساعته شدن بیننده اش را پیدا کرده است
منصور ضابطیان تهیه کننده، کارگردان و مجری برنامه "رادیو هفت" دراین باره میگوید: 24ساعته شدن شبکه آموزش اتفاق خوبی است چرا که شبکه آموزش این ظرفیت و پتانسیل را داراست.
وی میافزاید: این شبکه توانسته بیننده خود را در طول چند سال فعالیت خود پیدا کند و بدون تردید با 24 ساعته شدن مخاطبان آن نیز افزایش پیدا میکند. در واقع با 24ساعته شدن شبکه آموزش فضایی ایجاد میشود که برنامهها امکان تکرار داشته باشند و این امکان به وجود میآید که تولید مناسب صورت بگیرد چرا که شبکه برنامه سازان خوبی دارد.
آموزش هیچ ساعتی تعطیلی ندارد
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