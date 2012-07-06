محمد نژد جوادیپور نویسنده ادبیات کودک و نوجوان و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول ویرایش دوباره تعدادی از آثار تالیف و ترجمهام هستم که در سالهای دهه 1350 منتشر شدند. برخی از کتابهایم را در جوانی برای نوجوانان نوشتم و یا ترجمه کردم که میخواهم آنها را با ویرایشی جدید به کودکان و نوجوانان امروز هم عرضه کنم.
وی افزود: «سوئى مى "ماهى سیاهه"» یکی از این کتابهاست که اثر لئو لیونی است و آن را در سال 1351 ترجمه کردم. در آن سالها این کتاب و ترجمههای دیگرم را انتشارات پدیده به مدیریت زندهیاد محسن رمضانی چاپ کرد. چنین کتابهایی را در کنار «فردریک»، «شاهزاده و گدا» و «مروارید آبی» دوباره ویرایش خواهم کرد. چون با وجود سن و سال بالا و گذشت زمان زیاد از شروع فعالیتم در عرضه ادبیات هنوز از رو نرفتهام.
این نویسنده کودک و نوجوان گفت: در گذشته امکانات محدود بود و کتابها با مشکلات و مسائل زیادی منتشر میشد، ولی قصد دارم در شرایط کنونی با ویرایش و نثری مناسب بچههای امروز، با اتکا به امکانات جدید، چنین کتابهای را دوباره به میان بچهها بفرستم. در حال حاضر هنوز ناشری برای این کار انتخاب نکردهام و در جستجوی گزینه مناسب هستم.
محمد نژد جوادیپور در سال 1319 در تبریز متولد شد و نوشتن را از سن 16 سالگی آغاز کرد. اولین اثر چاپ شده او، داستان کوتاهی به نام «شیطنت» بود که در مجله دانشآموز وابسته به موسسه اطلاعات منتشر شد. نژد برای تحصیل در دانشگاه، رشته زبان و ادبیات انگلیسی را انتخاب کرد و در کنار آن به ترجمه آثار ادبی جهان برای کودکان و نوجوانان پرداخت. به غیر از حوزه ادبیات و داستان، «اساطیر یونان»، «رم باستان» ،«مصر باستان»، «جنگ و اسلحه»، «نقاشان بزرگ»، «آهنگسازان جهان» و ... نمونههایی از آثاری هستند که در حوزههایی غیر از داستان و ادبیات، با همت او به دست کودکان و نوجوانان کشور رسیدهاند.
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