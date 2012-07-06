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۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۹:۵۶

در ادامه رقابتهای منطقه سه/

جوانان سمنان در یک قدمی صعود به لیگ دسته یک والیبال

جوانان سمنان در یک قدمی صعود به لیگ دسته یک والیبال

شاهرود - خبرگزاری مهر: در روز چهارم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان منطقه سه کشور، تیم شرکت سیمان شاهرود نماینده استان سمنان در یک بازی زیبا توانست به پیروزی دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سیمان شاهرود شامگاه پنجشنبه در مقابل خراسان شمالی که یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات به شمار می رود قرار گرفت و با یک بازی حساب شده و بدور از تنش و احساسات با نتیجه سه بر یک بر حریف خود غلبه کرد.

بازیکنان تیم استان سمنان بر خلاف شب گذشته، منظم و با روحیه بازی کردند و در انجام کارهای گروهی هماهنگی لازم را داشتند.

این پیروزی، تیم شرکت سیمان شاهرود را به لیگ دسته یک کشور نزدیک کرد و اگر در بازی روز جمعه نیز بتوانند با تیم استان گلستان هماهنگ بازی کند و برنده بازی باشد، قطعا به دور بعد و لیگ دسته یک والیبال کشور صعود خواهد کرد.

در صورتی که تیم استان سمنان به هر دلیل برنده این بازی نباشد، همه چیز به بازی تیم‌های مازندران و خراسان شمالی بستگی خواهد داشت.

در سایر بازی‌های شامگاه پنج شنبه، تیم گلستان با نتیجه سه بر صفر از سد حریف قدرتمند خود یعنی مازندران گذشت و خراسان شمالی نیز با همین نتیجه بر سیستان و بلوچستان غلبه کرد.

به گزارش مهر، ساعت 9 صبح روز جمعه تیم‌ خراسان رضوی در مقابل سیستان و بلوچستان بازی خواهد کرد و در ساعت 10:30 صبح سیمان شاهرود به مصاف گلستان خواهد رفت و در دیدار پایانی مازندران و خراسان شمالی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان منطقه سه کشور از 12 تیرماه در ورزشگاه تختی شاهرود آغاز شده است.

کد مطلب 1643078

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