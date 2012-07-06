لاورف تقویت درک متقابل را راه مقابله با چالشهای جهانی دانست

به گزارش خبرنگار مهر از مسکو، "سرگئی لاوروف" در پیام خود که دراولین روز نشست اجلاس رسانه های جهان خوانده شد با توجه به اثرگذاری بسیار رسانه ها بر شکل گیری افکار عمومی مردم جهان در جنگها و کشمکشهای بین المللی اذعان داشت: "خبرنگاران با انعکاس واقعیات و اخبار درست و حقایق جهان می توانند بیش از پیش در حل مشکلات و درگیریهای جهانی نقش داشته باشند" .

وی با اشاره به حضور بیش ار 300 تن از رهبران رسانه ای جهان در این اجلاس آن را رویدادی مهم قلمداد و در ادامه ابراز امید واری کرد که اجلاس بتواند ارائه گر راهکاری موثر برای مقابله با چالشهای مدرن امروزی، تقویت درک متقابل جامعه جهانی از یکدیگرباشد و به برقراری امنیت و عدالت بیشتردر جهان بیانجامد.

در ادامه نشست امروز "سرگئی ناریشکین" رئیس مجلس دوما(مجلس نمایندگان پارلمان روسیه) به بیان مطالبی پرداخت. وی با اشاره به موضوع دموکراسی الکترونیکی خواستار تعاملات بیشتر دولتها با رسانه ها شد و بر ضرورت شفاف سازی رسانه از سوی دولت تاکید کرد.

"سرگئی ناریشکین" ظهور وبلاگنویسی را از چالشهای صنعت رسانه خواند و شهرت یافتن وبلاگ نویسندگان وبلاگها را آفت اخلاقیات حرفه ای روزنامه نگاری و صداقت نامید.