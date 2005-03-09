محروميت براي كشتي گيران خاطي

سازمان تيم هاي ملي كشتي طي نامه اي به هيات هاي كشتي استان هاي كردستان ، لرستان و تهران با توجه به غيبت غير موجه كشتي گيران اين استان ها در جام تختي، آنها را از اعزام به كليه مسابقات بين المللي محروم و مجوز حضور ايشان را در مرحله نهايي رقابتهاي تيم ملي لغو كرد .