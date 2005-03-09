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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۲:۱۱

محروميت براي كشتي گيران خاطي

سازمان تيم هاي ملي كشتي طي نامه اي به هيات هاي كشتي استان هاي كردستان ، لرستان و تهران با توجه به غيبت غير موجه كشتي گيران اين استان ها در جام تختي، آنها را از اعزام به كليه مسابقات بين المللي محروم و مجوز حضور ايشان را در مرحله نهايي رقابتهاي تيم ملي لغو كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" كشتي گيراني كه در جام جهان پهلوان تختي به دلايل غير موجه غيبت كردند به اين شرح هستند:
1-آزاد علي محمد پور(كردستان)
2- احسان نعمتي( لرستان )
3- ياسر نورزائي ( تهران )
گفتني است حسن رنگرز كشتي گير وزن 55كيلوگرم با مجوز پزشك از ادامه مسابقات ات ممانعت نمود كه فدراسيون با گواهي پزشك معالج ، غيبت وي را موجه اعلام كرد .



کد مطلب 164308

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