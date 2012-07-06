برترینهای جشنواره فرهنگی ورزشی سرباز در گرگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 270 ورزشکار در قالب 18 تیم حضور داشتند که در رشته های دوصحرانوردی، آمادگی جسمانی، شنا 50 و 100 متر، طناب کشی و تیراندازی 100 متر با هم به رقابت پرداختند.

در رشته دو صحرانوردی، "فرشاد سیاروک" از استان ایلام زودتر از بقیه از خط پایان گذشت و عنوان نخست را به خود اختصاص داد و "محمدرضا رضائی" به همراه "مرتضی قنودی" از گلستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش تیمی این رقابتها نیز تیم های "سیستان و بلوچستان"، "ایلام" و "کرمانشاه" به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته آمادگی جسمانی "سامان بوالحسنی"، "حجت زواری" و "مجید نیکزاد" همگی از سیستان و بلوچستان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در مجموع تیمی این رقابتها تیم های "سیستان و بلوچستان"، "آذربایجان شرقی" و "بوشهر" نیز به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته شنا به مسافت 50 متر، "کوهیار درایت" و "کاوه خبیری" هر دو از کرمانشاه به ترتیب اول و دوم شدند و "امید زرینی" از خراسان جنوبی عنوان سوم را کسب کرد.

در رشته شنا به مسافت 100 متر، "کوهیار درایت" از کرمانشاه به مقام قهرمانی رسید و "امید زرینی" به همراه "آریا بصارت دار" از خراسان جنوبی و گیلان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مجموع تیمی در رشته شنا تیم های "گیلان"، "کرمانشاه" و "سیستان و بلوچستان" به ترتیب اول تا سوم شدند.در رشته طناب کشی تیم های "گیلان"، "بوشهر" و "خراسان شمالی" به ترتیب عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

در رشته تیراندازی به مسافت 100 متر، "علی نوروزی" به همراه "سعید سالار" هر دو از مرزبانی محمدرسول الله (ص) به ترتیب اول و دوم شدند و "مهدی تیموری" از خراسان جنوبی نیز عنوان سوم را کسب کرد.

در مجموع تیمی این رشته نیز تیم های "محمدرسول الله (ص)"، "سیستان و بلوچستان" و "کرمانشاه" به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در مجموع مدال های تیمی و انفرادی تیم های "سیستان و بلوچستان"، "گیلان" و "کرمانشاه" عناوین اول تا سوم را کسب کردند.