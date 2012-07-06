جمکران مهماندار هزاران دل عاشق/ منتظران مهدی(ج) ظهور پرشکوهش را تمنّا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا قم است و جاده انتظار سه شنبه‌های آن، این بار خودش را به شب پنج شنبه رساند تا مسجد فیروزه‌ای جمکران بار دیگر میهمان دلهای دریایی زائران مهدی موعود(عج) باشد.



قم دیشب غرق در نور بود و حتی کوچه پس کوچه‌هایی که تا به حال رنگ روشنایی را به خود ندیده بودند، به یمن آمدن آخرین امام شیعیان سرتاسر چراغانی و نور افشانی شدند.



بچه‌های شهر از هفته‌ها قبل خود را برای مهمانی این شب رویایی آماده کرده بودند و کوچه پس کوچه‌های شهر را چراغانی و آذین بندی کردند تا آمدن بزرگ مرد دنیا را جشن بگیرند و میزبانان خوبی برای مهمانان حضرت باشند.

از بعد از ظهر چهارشنبه عاشقان مهدی(عج) از هر شهر و دیاری، خود را به قم رساندند تا میلاد یگانه منجی بشریت را در کنار مسجدی که به دستور ایشان بنا شده است، جشن بگیرند و برای آمدنش دست‌های خواهش خود را با اشک‌های که بوی تضرع و زاری می‌دهد، بالا بیاورند و ظهور پرشکوهش را تمنّا کنند و از درد‌ها و رنج‌های این زمانه با خدایشان نجوا کنند.



دیشب تا سحرگاه جاده‌های منتهی به مسجد جمکران مملو از عاشقان دلداده‌ای بود که خود را به این وادی مقدس می‌رساندند تا اندکی از ارادت خود را به مهدی فاطمه نشان دهند و بگویند گرچه کوله بار هزاران خواهش از گرفتاری‌ها و روزمرگی‌ها را به همراه آوردند اما در کنج دلشان غمی سنگین نهفته است و در خلوت‌های خود فراق امام معصوم و منتظر را فریاد می‌کنند.



آذین بندی اهالی خیابان چهارمردان، برای نیمه شعبان زبانزد همه قمی‌ها است و مردم عاشق این خیابان از سال‌ها دور میزبان زائران مسجد جمکران بودند و در این ایام به شیوه دیگری ارادت خود را به ساحت قدسی آن امام به نمایش می‌گذارند.

دیشب و در شب میلاد امام زمان(عج) این خیابان همانند سالهای گذشته مملو از شور و سرور و حضور عاشقان بود و ایستگاه‌های متعدد صلواتی هم، شربت شیرین این میلاد بزرگ را در بین مردم قسمت و کام ارادتمندان را شکرین می‌کردند.



در و دیوار شهر قم پر از بنرهای تبریک و ریسه‌های خوش آمد به یمن تولد با برکت مهدی فاطمه(س) بود و علاوه بر آن حرم مطهر فاطمه معصومه(س) نیز دیشب یکپارچه چراغانی و نور باران بود و عاشقان اهل بیت(ع) مزار دختر موسی بن جعفر(ع) را در آغوش گرفتند و دل‌های علاشقشان از حرم تا حرم در طواف بود.



عاشقان و منتظران مهدی زهرا(س) در سراسر قم همزمان و در ساعت 11 شب هر کجا که بودند رو به قبله ایستادند و دست به دعا برداشتند و دعای فرج حضرتش را زمزمه کردند.



منتظران ظهور، دعای کمیل را که از اعمال نیمه شعبان است در جوار مسجد مقدس جمکران زمزمه کردند و با چشم‌های منتظر از خدای خود این گونه سوال کردند که «اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجده» آیا اتش دوزخ را، بر رخسارهایی که برای عظمت تو سجده کنان به خاک افتاده‌اند مسلط می‌کنی؟ و اینگونه امام زمان(عج) را به شفاعت می‌طلبیدند.

خیلی‌ها آرزو داشتند در شب میلاد امام زمان(عج) در کنار مسجد مقدس جمکران با امامشان مناجات کنند اما تنها سه میلیون عاشق، توانستند خودشان را به جمکران برسانند و ساعاتی را در کنار این مسجد دست از همه خواهش‌های دنیایی خود بکشند و تنها برای آمدنش دعا کنند.



دیشب بازار نذری داغ داغ بود و از هر طرف تبرکی به زائران هدیه می‌شد که وقتی انسان این صحنه‌های سخاوت را بار‌ها و بار‌ها مشاهده می‌کرد به اخلاص و ارادت این مردم غبطه می‌خورد.



مراسم احیای شب نیمه شعبان نیز در برخی از مساجد استان قم به خصوص مسجد امام حسن عسگری(عج) با حضور مومنین، جوانان و عاشقان صاحب الزمان(عج) برگزار شد و شرکت کنندگان فرج در امر ظهور بقیه الله اعظم را از پروردگار خواستار شدند.



یا ایّها العزیز مسنّا و اهلنا الضّر و جئنا ببضاعة مزجاه.