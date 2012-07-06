مهمترین وظیفه نهادهای دینی و فرهنگی در عصر غیبت تربیت نسل منتظر است

حجت الاسلام محمدرضا صالح در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه یکی از مشترکات بین همه مذاهب اسلامی و حتی ادیان ابراهیمی اعتقاد به موضوع موعود و مصلح جهانی است اظهار داشت: هیچ یک از ادیان و مذاهب مانند مکتب تشیع به تمام ابعاد و مشخصات مهدویت نپرداخته است.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی ادامه داد: نظری به موضوع انتظار در مکاتب مختلف الهی نشان می دهد که یکی از پایه های اساسی که در همه ادیان الهی در این زمینه ترسیم شده برپایی حکومت جهانی برای حاکمیت ارزش های است.



وی با اشاره به شکل گیری بیداری اسلامی بیان کرد: بیداری اسلامی یکی از نشانه های فراهم شدن شرایط فرهنگی و جهانی برای ورود عصر ظهور است چرا که مهدویت مجموعه ارزش های الهی و انسانی است که بشریت را برای رشد و تکامل راهبری می کند.



حجت الاسلام صالح با تاکید براینکه اساسی ترین وظیفه نهادهای آموزشی، دینی و فرهنگی در دوران غیبت تربیت نسل منتظر است بیان کرد: چرا که بدون برخورداری از یک جامعه آگاه و منتظر واقعی نمی توانیم به شاخصه های حکومتی حضرت مهدی (عج) دست یابیم.



وی در ادامه به شاخصه‌های نسل منتظر اشاره و ابراز کرد: داشتن اندیشه توحیدی وروحیه تعبد و دین محوری یکی از این شاخصه‌ها است که اگر تقویت بعد دینی نباشد نمی‌توان به مهدویت فکر کرد.

معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی حاکمیت ارزش‌های اخلاقی و تعامل سازنده افراد جامعه با یکدیگر، بصیرت و آگاهی اجتماعی، عدالت محوری و پیروی از رهبران الهی و مراجع و به طور مشخص در راس آنها ولایت فقیه را از دیگر شاخص های نسل منتظر نام برد.



حرکت در مسیر مراجع و ولایت فقیه ضامن عدم انحراف در اندیشه های مهدوی

وی نقش رهبران دینی و مراجع در عدم انحراف در مسیر اندیشه‌های دینی را مهم ارزیابی و بیان داشت: نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که گروه‌های که خط و مسیر خود را از مراجع و روحانیت دریافت کرده و عبارتی مرجع محور بودند در مسیر خود دچار انحراف نشده اند و برعکس گروه هایی که از اندیشه مرجعیت دوری جسته و از آن خارج شدند وارد یک مسیر انحرافی شده اند.



تاکید بر بیان سیره حضرت مهدی(عج)



حجت الاسلام صالح در ادامه با اشاره به اینکه حکومت حضرت مهدی(عج) با هدف حاکم نمودن عدالت در جهان ایجاد می‌شود گفت: باید سیره حضرت مهدی(عج) در ابعاد مختلف برای نسل منتظر بازگو شود تا همه افراد با جنبه های مختلف سیره آن حضرت آشنا شوند.

