چرایی حمایت ترکیه از الهاشمی/ مسئله ای که برای کردها دردسرساز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرید آسه سرد" درباره موضع اقلیم کردستان عراق درباره قضیه طارق الهاشمی گفت: بعد از اینکه طارق الهاشمی کردستان را ترک کرد و به قطر و سپس ترکیه مسافرت کرد اقلیم دیگر هیچ ارتباطی با وی ندارد.

وی افزود: این موضوع به یک مسئله سنگینی تبدیل شده است چرا که طارق الهاشمی علاوه بر حکم قضایی که در داخل عراق برای وی صادر شده است، اینترپل نیز پیگیر این قضیه است و همین امر نه تنها برای اقلیم کردستان بلکه برای ترکیه نیز دردسرساز شده است.

آسه سرد خاطرنشان کرد: طی این مدت 2 نفر از مقامات کردستان عراق یعنی رئیس و نخست وزیر به ترکیه سفر کرده اند و اگر قرار بود طارق الهاشمی به عراق بازگردد، وی قطعا بازمی گشت.

وی در عین حال احتمال اینکه اقلیم کردستان عراق به طارق الهاشمی اجازه دهد بار دیگر به این منطقه بازگردد را بعید ندانست.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت: سفر رئیس اقلیم به ترکیه اهداف سیاسی داشت، اما سفر نخست وزیر در راستای اهداف اقتصادی و مبادلات مرزی و بازرگانی بود.

آسه سرد در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامات طارق الهاشمی را تایید می کنید؟ گفت: من از جزئیات پرونده طارق الهاشمی آگاهی ندارم و نمی توانم در این باره نظر بدهم، اما بر اساس اعترافات محافظان الهاشمی اسناد متقنی وجود دارد مبنی بر اینکه وی در اقدامات تروریستی نقش داشته است که دادگاه در این باره نظر و حکم نهایی را صادر خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه از طارق الهاشمی حمایت نمی کند، بلکه در واقع حامی فهرست العراقیه و اهل تسنن عراق است و لذا در این چارچوب از قضیه طارق الهاشمی حمایت می کند.

آسه سرد در بخش دیگر سخنان خود پناهندگی شماری از کردهای قامشلی سوریه به اقلیم کردستان عراق را تایید و اعلام کرد که تعداد این افراد زیاد و در حال تغییر است و اقلیم کردستان عراق اردوگاه هایی را برای آنها احداث کرده است و به آنها خدمات انسانی ارائه می کند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اتحادیه میهنی کردستان عراق درباره سرمایه گذاری صهیونیستها در اقلیم کردستان عراق گفت: اقلیم هیچ ارتباط و همکاری با اسرائیل ندارد و شرکتهایی که برای سرمایه گذاری در کردستان حضور دارند همگی شناسنامه و هویت خاص خود را دارند و هیچکدام شناسنامه اسرائیلی ندارند و من کاملا این موضوع را رد می کنم.

