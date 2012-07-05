حوزه هنری درست اما ارشاد خلاف قانون عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر مسئول فرهنگی دانشگاه امام صادق در ابتدای این نشست که در حوزه هنری برگزار شد با اشاره به اینکه این نشست به درخواست اعضا و با هدف تجلیل از عملکرد حوزه هنری در خصوص اکران نکردن فیلم‌های نامناسب تشکیل شده است گفت: از ابتدا انقلاب اسلامی نیروهای ارزشی مانند شهید آوینی با دو نوع سینما مشکل داشتند یکی سینمای روشنفکری و دیگری فیلم‌های زرد بی محتوا.

وی ادامه داد: با آغاز دولت نهم و دهم ما امیدوار بودیم که با شعارهای انقلابی که داده شده است شاهد فعالیت متفاوتی در سینما باشیم اما متاسفانه این گونه نبود و در دولت دهم اتفاق های ناگواری در سینما افتاد که باعث شد مردم شریف و عمده علاقمندان انقلاب با فعالیت‌های انجام شده در سینما مخالف باشد اوج این عملکرد را در جشنواره فیلم فجر اخیر شاهد بودیم.

علی فروغی از انتصاب شمقدری در پست معاونت سینمایی انتقاد کرد و گفت: همان روزهای اول انتصاب جواد شمقدری به عنوان معاون سینمایی با وی جلسه‌ای گذاشتیم و اعلام کردیم که معتقدیم شما از طرف جریان انحرافی منصوب شده اید. این مسئله ثابت شد و سپس دیدیم در همان ابتدای کار فیلم های مسئله دار رفع توقیف شدند.

این مسئول ادامه داد: زمانی که این مطلب را با شمقدری در میان گذاشتیم وی به ما گفت که می‌خواهد گرد و خاک زیر فرش سینما را بزداید. ما معتقد بودیم که آوردن این گرد و خاک به بیرون فضا را غبارآلود می کند اما باز منتظر ماندیم تا فعالیت دوستان را ببینیم. این شد که دیدیم روند فیلم سازی هر چه جلوتر می رود فیلم‌ها به مراتب بدتر می شود.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشاتی خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما بر اصل توجه به دین، اخلاق، امیدو آگاهی در برنامه های رسانه ها تاکید کرده بودند. چگونه است که در جشنواره فیلم فجر بحث دین حذف می شود و فقط به اخلاق، امید و آگاهی توجه می شود. در این میان فیلم هایی ساخته می شود با موضوع خیانت که هیچ منافاتی با ارزش های انقلاب ندارد و حتی فیلم هایی که ضد ارزش های دفاع مقدس ساخته می شود در مقام فیلم ارزشی محسوب می شود.

فروغی در ادامه به موضع گیری های افراد متدین نسبت به عملکرد معاونت سینمایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه از طرف دیگر زمانی که امامان جمعه و علما در قبال این گونه رفتار ها موضع می گیرند در برابر آنها جبهه گیری می شود و گاهی نیز به آنها جسارت می شود.

مسئول فرهنگی داشنگاه امام صادق با تجلیل از عملکرد مدیران حوزه هنری در اکران نکردن فیلم های نامناسب گفت: آقای مومنی شریف و مدیران حوزه هنری به صورت قانونی منطقی ایستادند و فیلم ها را اکران نکردند امروز ما معتقدیم که این معاونت سینمایی است که برخلاف قانون عمل می کند و حوزه هنری کاملا درست عمل کرده است.

وی ادامه داد: براساس وصیت نامه حضرت امام(ره) و شریعت ناب اسلامی اگر در جایی فردی برخلاف قانون عمل کرد و به وی رسیدگی نشد خود نیروهای ارزشی باید وارد میدان شوند.

فروغی با انتقاد از مدیریت امروز سینما گفت: امروز متاسفانه کانال سینما در دست جریان و نیروهای انقلاب اسلامی نیست و از سینمای تجاری حمایت می شود که به فرهنگ کشور ضربه می زند و سینما تبدیل به محلی برای تهاجم فرهنگی به کشور شده است و در این میان امیدواریم حوزه هنری در حرکت خود استمرار داشته باشد زیرا ما با هیچ جریانی عقد اخوت نداریم اگر حوزه هنری نیز این فیلم ها را اکران کند با آنها مقابله می کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: طلاب و دانشجویان درراهی که آغاز کرده اند ایستاده اند و حتما آن را ادامه خواهند داد.