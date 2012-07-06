ادامه آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد در صبح امروز / رقابت 240 هزار کنکوری

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون رشته‌های مجموعه 3 و 4 دفترچه راهنمای گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح روز جمعه 16 تیرماه با شرکت 149 هزار و 476 داوطلب و آزمون گروه علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی با رقابت 72 هزار و 241 داوطلب، گروه آزمایشی زبان با رقابت 12 هزار و 63 داوطلب و گروه آزمایشی هنر با رقابت 6 هزار و 664 داوطلب در بعداز ظهر روز جمعه 16 تیر ماه برگزار می‌شود.



در آزمون دانشگاه آزاد داوطلبان کلیه رشته‌ها به استثنای رشته‌های گروه زبان‌های خارجه و هنر، دو جلد دفترچه سئوال تستی دروس عمومی و دروس اختصاصی دریافت می کنند و باید به کلیه سئوالات پاسخ دهند.



به داوطلبان رشته‌های گروه زبان‌های خارجه یک جلد دفترچه فقط دروس عمومی و به گروه هنر سه جلد دفترچه یک جلد دفترچه سؤالات عمومی و دو جلد دفترچه سؤالات اختصاصی تستی و تشریحی داده می‌شود.



به گزارش مهر، کنکور سراسری دانشگاه آزاد 91 در چهار نوبت صبح و عصر در روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تیرماه با رقابت 491 هزار و 261 داوطلب در تهران و 247 حوزه امتحانی، 439 رشته و 7 هزار و 477 رشته محل برگزار می‌شود.