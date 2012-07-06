هشدار زیباری درباره تبعات بحران سوریه بر عراق/ برگزاری نشست ضد سوری در پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، "هوشیاری زیباری" گفت: عراق نگران تبعات و پیامدهای بحران سوریه بر اوضاع داخلی خود است.

وی افزود: بیانیه پایانی نشست ژنو خواستار کناره گیری بشار اسد از قدرت نشده است بلکه خواستار گفتگوی سیاسی میان نظام و مخالفان شده است.

وزیر خارجه عراق بیان کرد: طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل در امور سوریه شامل شش بند است که در بند آخر آن بر ضرورت آغاز گفتگوهای سیاسی و انتقال سیاسی قدرت تاکید شده است اما این طرح شکست خورده است و هر گروهی دیگری را در این باره سرزنش می کند.

زیباری با اشاره به شکست عملی طرحهای اتحادیه عرب درباره سوریه اظهار داشت: عراق در نشست موسوم به گروه اقدام که در ژنو درباره سوریه برگزار شده بود به عنوان کشوری که ریاست دوره ای سران عرب را در اختیار دارد و نیز به عنوان همسایه مهم سوریه شرکت کرد.

از سوی دیگر منابع دیپلماتیک غربی با اشاره به برگزاری نشست موسوم به دوستان سوریه در پاریس محور اصلی آن را بررسی نتایج نشست اخیر ژنو دانستند.

این منابع بیان کردند: راههای اجرایی کردن طرح عنان، بیانیه ژنو، کمک به مخالفان و غیر نظامیان و شیوه ارسال آن، توسعه تحریمهای مالی و اقتصادی و دیپلماتیک علیه نظام سوریه و موضوع انتقال پرونده سوریه به شورای امنیت از محورهای دیگر این نشست خواهد بود.

منابع غربی افزودند: وزیران خارجه آمریکا، آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، مصر، مغرب و قطر و برخی دیگر از جمله کشورهایی هستند که در این نشست حضور دارند و از سوی عربستان "عبدالعزیز بن عبدالله" معاون وزیر خارجه این کشور در این نشست شرکت می کند.

این در حالی است که "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه قرار است این نشست را افتتاح کند و به احتمال زیاد مغرب میزبان نشست بعدی خواهد بود.