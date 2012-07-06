  1. بین الملل
۱۶ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

هشدار مجدد مالکی به طرفهای خارجی/ اجازه دخالت در امور عراق را نمی دهیم

هشدار مجدد مالکی به طرفهای خارجی/ اجازه دخالت در امور عراق را نمی دهیم

نخست وزیر عراق ضمن هشدار درباره دخالتهای منطقه ای در امور کشورش از اعطای اختیارات بیشتر به استانها حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه الیوم السابع،"نوری المالکی" با اشاره به اینکه جنگ طایفه ای درعراق به پایان رسیده است، درباره دخالتهای منطقه ای در امور کشورش هشدار داد.

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: عراق در امور داخلی دیگران دخالت نمی کند و اجازه دخالت در امور داخلی خود را  نیز نمی دهد.

وی بیان کرد: مردم عراق از جنگها و تبعات آن رنج زیادی برده اند و باید تلاشها در راستای خدمات رسانی موثر به آنها باشد.

نخست وزیر عراق از اعطای اختیارات بیشتر به استانها در زمینه هایی که مغایرتی با فعالیت حکومت مرکزی نداشته باشد حمایت کرد.

کد مطلب 1643107

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