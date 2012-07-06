انبار کمیته انتخابات در اجدابیا به آتش کشیده شد/ تظاهرات ضد انتخابات فردا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قبایل مناطق شرقی لیبی با برپایی نشستی در بنغازی تصمیم به تحریم انتخابات کنگره ملی که قرار است هفدهم جولای(فردا) برگزار شود گرفتند.

"قاسم بویصیر" یکی از اعضای تشکل فدرالی بنغازی در این باره گفت: ما تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی گرفته ایم زیرا احساس می کنیم اصول اولیه انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف شده است و سیاست ظالمانه ای علیه ساکنان مناطق شرقی اعمال می شود.

وی افزود: روز شنبه تظاهراتی در برابر حوزه های انتخاباتی برگزار می کنیم و از مردم و رای دهندگان می خواهیم تا تحقق آزادی، عدالت و برابری این انتخابات را تحریم کنند.

شایان ذکر است اعتراض قبایل شرقی به نحوه اختصاص کرسی پارلمانی به مناطق لیبی است به طوری که مناطق غربی 109 کرسی، مناطق شرقی 60 و جنوبی 31 کرسی اختصاص داده شده است.

از سوی دیگر "خلیفه نوری العبار" رئیس کمیته عالی انتخابات لیبی با اشاره به آتش سوزی عمدی یکی از مخازن این کمیته در شهر اجدابیا گفت: این حادثه تاسف بار است.

وی افزود: ما انتظار این اقدام غیر مسئولانه را نداشتیم و به نظر می رسد که حتی پس از حادثه نیز خبری از حضور نیروهای امنیتی نبوده است.

العبار بیان کرد: همه تلاشها برای تامین و ارسال برگه های اخذ رای در موعد مقرر به شهر اجدابیاست و مردم این منطقه در انتخابات کنگره ملی مشارکت خواهند کرد.

خبر دیگر اینکه شورای ملی انتقالی لیبی به اعضای مجلس موسسانی که انتخاب خواهند شد توصیه کرد که اسلام منبع اصلی قانونگذاری در لیبی باشد و این موضوع را غیر قابل همه پرسی دانست.

"صالح درهوب" سخنگوی شورای انتقالی لیبی در طرابلس گفت: یادآور می شویم که مردم لیبی به اسلام پایبند هستند و شورای انتقالی به مجلس موسسان توصیه می کند که شریعت را منبع اصلی قانونگذاری قرار دهد و قابل همه پرسی نباشد.