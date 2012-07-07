محمد رضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عملیات اجرایی پایانه جدید شرق تا پیش از نیمه نخست سال آغاز می شود گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته فاز نخست پایانه جدید شرق باید طی 15 ماه تکمیل و آماده بهره برداری شود و براین اساس امیدواریم که فاز نخست این پروژه در سال آتی به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بخشی از تجهیز کارگاه این پروژه انجام شده و تا پیش از اتمام نیمه نخست سال عملیات اجرایی فاز نخست پایانه جدید شرق آغاز می شود.

حاجی بیگی با بیان این که در فاز نخست پروژه، سالن ها و سکوها پایانه تکمیل و به بهره برداری می رسد تا جابه جایی مسافران از این پایانه امکان پذیر شود، گفت: فازهای بعدی پایانه جدید شرق ساخت تعمیرگاه ها، هتل ها، مراکز خدماتی و... است که امیدواریم در این بخش از کار بتوانیم از مشارکت بخش خصوصی بهره مند شویم.

