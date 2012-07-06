درخواستی که بی جواب ماند/ جانباز 70 درصد به خیل شهدا پیوست

به گزارش مهر، اوایل تیرماه بود که محمدکاظم دعاگویی جانباز 70 درصد دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت که پس از 18 ماه از اعلام نظر قطعی پزشکان برای پیوند سریع کبد ترکش خورده اش، هنوز اقدام مناسبی برای انجام عمل پیوند صورت نگرفته است.

دعاگویی گفته بود: "این روزها که سر و کارم به بنیاد شهید و امورایثارگران افتاده احساس می‌کنم کسی به فکر ما نیست." با این وجود پس از آنکه پزشکان معالج تشخیص دادند که به دلیل عمل های متعدد جراحی روی بدن دعاگویی، جراحی جدید با ریسک بالا همراه است پزشکان تصمیم گرفتند که پیوند کبد دعاگویی در خارج از کشور انجام شود.

از همین رو "دبیرخانه شورای عالی پزشکی اعزام به خارج بنیاد" با اعزام دعاگویی به خارج از کشور موافقت کرده بود.

این موافقت اما به کار این جانباز نیامد. زیرا به گفته خودش مسئولان تنها با اعزام موافقت کرده بودند و در زمینه یافتن اهداکننده کبد همکاری نکرده بودند.

زریبافان آمد اما...

همین همکاری نکردن هم موجب شده بود تا دعاگویی به توصیه یکی از مسئولان بخواهد با مسعود زریبافان رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران دیدار کند.

این دیدار البته پس از انتشار گزارش «مهر» انجام شد؛ البته نه در دفتر زریبافان که در منزل دعاگویی. زریبافان که هفته گذشته برای شرکت در همایش ایثارگران و جانبازان به سیرجان سفر کرده بود به همراه جمعی از مسوولان دقایقی هم به دیدار دعاگویی رفت.

او پس از اتمام این دیدار در گفتگوی کوتاهی در پاسخ به این سوال خبرگزاری مهر که آیا درباره وضعیت این جانباز دستور ویژه ای صادر می شود، گفت: "پاسخ این سوال مشخص است. حتما سریعا اقدام می کنیم. تا با کمک مسئولان شهرستان شرایط درمان فراهم شود."

همچنین محمدرضا حسنی سعدی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز در حاشیه همین دیدار در گفتگو با خبرگزاری مهر اطمینان داده بود که مسئولان شرایط دعاگویی را پیگیری می کنند.

او گفت: "ما همیشه نگران وضعیت آقای دعاگویی بوده ایم و خود ایشان هم می داند که در این باره هر کاری که توانسته ایم انجام داده ایم. ایشان با بنیاد مشکل ندارد بلکه منتظر پیدا شدن اهدا کننده است."

یک هفته پس از دیدار مسئولان با این جانباز جنگ تحمیلی و پیش از آنکه نتیجه اقدام های ویژه مسئولان روشن شود، دعاگویی در بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان درگذشت.

یکی از نزدیکان این جانباز به "مهر" گفت که دعاگویی در شب نیمه شعبان به دلیل وخامت وضعیت جسمانی و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده و در نهایت عصر روز پنج شنبه به دلیل ایست قلبی درگذشته است.

محمد کاظم دعاگویی که بود؟

محمد‌کاظم دعاگویی سال 1346 در سیرجان به دنیا آمد و برای نخستین بار در سال 61 به جبهه اعزام شد. او از تیرماه 63 به استخدام جهاد سازندگی درآمد.

دعاگویی در جریان عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک (62 -61) بر اثر اصابت خمپاره کلیه سمت راست خود را از دست داده بود و یک ترکش هم به کبد وی اصابت کرده بود که تا پایان عمر او را همراهی کرد.

در عملیات خیبر در سال 63 تیر و ترکش به دست و گردنش اصابت کرد.

به گفته خودش در سال 64 در جریان عملیات کربلای 5 هم مشغول ایجاد دژ در برابر سنگرهای لشکر 31 عاشورای تبریز بوده که باز هم ترکش خمپاره باعث شد یک متر و 20 سانتیمتر از روده کوچک و کیسه صفرا از بین برود. حاج کاظم از قربانیان خون های اهدایی فرانسه هم بود.

خون‌های اهدایی‌ای که موجب شد تا درد هپاتیت هم به دردهای این جانباز و بسیاری دیگر اضافه شود. با این وجود او تلاش می کرد تا با انجام پیوند کبد به زندگی اش ادامه دهد. تلاشی که بی سرانجام ماند. باید دید مسوولان برای این تلاش بی سرانجام چه پاسخی دارند؟

گوشه ای از سخنان این شهید بزرگوار که چند روز قبل با خبرگزاری مهر انجام داد

- احساس می کنم کسی به فکر ما نیست.

-‌ یک زمان مملکت به ما نیاز داشت ما رفتیم حالا ما نیاز به امکانات داریم. توقع آن‌چنانی هم نداریم. فقط انتظار داریم ما را درمان کنند این اتفاق محال نیست.

- اخیرا یک بازیگر سینما بیمار شد و بلافاصله برایش اهدا کننده پیدا شد اما من ماه‌هاست که در پی یک اهدا کننده‌ام.

البته من از درمان این بازیگر ناراحت نیستم. امیدوارم همه‌بیماران درمان شوند، اما نمی‌دانم پیوند ایشان براساس نوبت بوده یا نه. ای کاش برای ما هم شرایطی فراهم شود تا بتوانیم کنار خانواده‌مان بمانیم.

- این روزها از بس که بلاتکلیفم نمی‌دانم چه کنم. به دفتر مسئولان هم نامه نوشته ام که پس از بررسی درخواست را جهت رسیدگی به بنیاد ارجاع داده‌اند اما باز هم از تسریع روند درمان خبری نرسیده است.

- امام (ره) همیشه می‌گفت نگذارید پیشکسوتان خون و ایثار در زندگی روزمره خود به دست فراموشی سپرده شوند. حالا فهمیده‌ام که این معنی سخن امام(ره) چیست.

حاج کاظم رفت و به خیل مردان خدا پیوست اما از هم اکنون باید فکری به حال دیگر حاج کاظمها کنیم.

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گزارش: امین شول سیرجانی