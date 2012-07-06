حسن قالیباف اصل در گفتگو با مهر با بیان اینکه نوسان قیمت سهام شرکتها در بورس در یک فضای روانی اتفاق می افتد، تصریح کرد: این در حالی است که در حال حاضر وضعیت شرکتها نسبت به سال گذشته مناسب تر است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، افزایش قیمت سهام در بازار سرمایه را نشان دهنده تولید و بهبود وضعیت اقتصادی دانست و افزود: اگر نوساناتی در بازار سرمایه اتفاق می افتد کوتاه مدت است.

وی با اشاره به وجود 40 صنعت و تنوع شرکتها در بورس کشورمان، عنوان کرد: ریسک بازار سرمایه به واسطه تنوع سازی صنایع مدیریت می شود.

قالیباف اصل یکی از مزیت‌های بازار سرمایه کشورمان را نقدشوندگی بالا عنوان و بیان کرد: هر سهامی در بازار سرمایه به سرعت می تواند نقد شود.

به گفته مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار، حجم معاملات بورس در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن رکوردی را به ثبت رسانده است به طوری‌که دفعات معاملات 40 درصد افزایش نشان می دهد که این امر نشان دهنده وضعیت مناسب بازار سرمایه است.