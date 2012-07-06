افزایش 30 هزار سهمیه جدید عمره مفرده

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید احمدموسوی اظهار داشت: از صبح امروز سیستم صدور روادید برای زائران ایرانی جهت اعزام به عمره مفرده گشایش یافت.

حجت الاسلام و المسلمین دکترسید احمد موسوی گفت:‌ با این افزایش، سهمیه عمره مفرده کشور ما به حدود 750 هزار افزایش یافته است.

وی افزود:به همه مدیران حج و زیارت سراسر کشور ابلاغ می کنم که در خصوص اعزام این تعداد زائر تا قبل از آغاز موسم حج تمتع اقدام کنند.

لازم به توضیح است بدلیل توسعه حرمین شریفین در ماه های شعبان و رمضان عربستان از 31 خرداد ماه سیستم صدور روادید را برای ایران و چند کشور اسلامی را مسدود کرد، براین اساس تعدادی از زائران ایرانی و غیر ایرانی امکان تشرفشان به سرزمین وحی مقدور نبود که با پیگیریها و مذاکرات رئیس سازمان حج و زیارت با دکتر بندر بن محمدحجار وزیر حج عربستان سعودی این مشکل رفع شد.

